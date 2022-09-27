Продажи туров в России упали на 35% за неделю

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Негативный информационный фон и возникающие у некоторых россиян проблемы с выездом за границу из-за объявленной в стране частичной мобилизации привели к снижению продаж организованных туров на 35%. Спад отмечается как на внутренних, так и на зарубежных направлениях. Турбизнес надеется на временный характер негативной конъюнктуры. Но в ближайшее время предложение заграничных поездок будет ограничено: основной объем билетов выкупили те, кто решил покинуть страну.

Продажи организованных туров за минувшую неделю сократились на 35%, рассказал «Ъ» управляющий директор «Слетать.ру» Евгений Данилович. «Большинство россиян ожидают более подробной информации в связи с последними новостями (о частичной мобилизации.— “Ъ”)», — добавляет он. Снижение продаж на внутренних направлениях на 45% из-за негативного информационного фона заметил и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, на выездных направлениях спад может достигать 80%. Падение продаж подтвердили еще два собеседника «Ъ» на туррынке.

Спрос на поездки снижается после объявленной Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации. Обычно после крупных потрясений путешественники занимают выжидательную позицию на две-четыре недели, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Исходя из этого, по его словам, говорить о реальном влиянии конъюнктуры на рынок можно будет в конце следующей недели. Евгений Данилович ждет, что активность путешественников на выездных направлениях будет снижена до прояснения ситуации.