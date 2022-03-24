Я нашел ошибку
Главные новости:
Он признал, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны.
Джо Байден заявил, что выступает за исключение РФ из Группы двадцати
С учетом изменившейся ситуации в мире, лучше вместо этого показывать хорошие отечественные или зарубежные кинофильмы.
Владимир Мединский: российские телеканалы должны уменьшить количество развлекательных передач в эфире 
Отправить ребенка в детский лагерь по этой программе можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета.
Продажи путевок для детей с кэшбеком стартуют в ночь на 31 марта
Ресурс с данными утечки внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен.
Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду" за утечку персональных данных
Верифицироваться через Госуслуги могут только физические лица.
Минцифры работает над верификацией аккаунта на Rutube через "Госуслуги"
В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона.
27 марта состоится финал проекта «Театральное Приволжье»
В рамках рабочего визита федеральные специалисты также посетят медучреждения Самары и ознакомятся с работой отделений.
Региональный минздрав и федеральный центр имени В.И. Шумакова подписали соглашение о сотрудничестве
В размере от 100 до 500 тыс. рублей на свое дело и до 1 млн рублей на проекты в Арктике.
Мишустин: предприниматели до 25 лет получат гранты
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.05
-7.11
EUR 105.47
-7.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продажи путевок для детей с кэшбеком стартуют в ночь на 31 марта

24 марта 2022 21:52
149
Отправить ребенка в детский лагерь по этой программе можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета.

Продажи путевок для детей с кэшбеком стартуют в ночь на 31 марта, а отправить ребенка в детский лагерь по этой программе можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает РИА Новости.

Возврат, как и в прошлом году, составит 50 процентов оплаченной суммы, максимально 20 тысяч рублей. Деньги также автоматически вернутся на карту "Мир" в течение нескольких дней.

Многодетные семьи смогут получить обратно половину от стоимости каждой купленной путевки. Количество поездок на каждого ребенка также не ограничено. То есть детей можно отправлять на любое количество смен.

Все предложениями в рамках наших программ в день старта – на официальном портале "Мирпутешествий.рф", уточнили в Ростуризме.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
554
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022  14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
308
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
655
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
324
Самарцев предупреждают о гололеде
23 марта 2022  13:58
Самарцев предупреждают о гололеде
510
Весь список