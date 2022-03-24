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Продажи путевок для детей с кэшбеком стартуют в ночь на 31 марта, а отправить ребенка в детский лагерь по этой программе можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает РИА Новости.

Возврат, как и в прошлом году, составит 50 процентов оплаченной суммы, максимально 20 тысяч рублей. Деньги также автоматически вернутся на карту "Мир" в течение нескольких дней.

Многодетные семьи смогут получить обратно половину от стоимости каждой купленной путевки. Количество поездок на каждого ребенка также не ограничено. То есть детей можно отправлять на любое количество смен.

Все предложениями в рамках наших программ в день старта – на официальном портале "Мирпутешествий.рф", уточнили в Ростуризме.

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