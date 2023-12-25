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Поездки в Самару в 2023 году стали популярнее на 66% по данным бронирования отелей

25 декабря 2023 13:07
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поездки в Самару в 2023 году стали популярнее на 66% по данным бронирования отелей

Аналитики Яндекс Путешествий подвели итоги уходящего года и выяснили, какие направления по бронированию отелей были самыми популярными у россиян. Города-лидеры по России — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новогород. Из заграничных направлений в топ-5 вошли Беларусь, Турция, Казахстан, Армения и Абхазия. Для анализа были использованы данные Яндекс Путешествий по бронированию отелей в России и за рубежом в период 1 января — 31 декабря 2023 года.

Наибольшим спросом в поездках по России пользовались отели из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Татарстан и Ростовской области. В 5-ку популярных городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новогород. При этом в 2023 году по сравнению с 2022 годом значительно вырос спрос на отели в Анапе (на 103%), Геленджике (на 78%) и Самаре (на 66%).

Самара заняла 14-е место в рейтинге российских городов по бронированию отелей. При этом спрос на самарские отели рекордно вырос в сравнении с прошлым годом — на 66%. Бронировать их стали раньше на 36% — за 11 дней до заезда. Средняя стоимость за ночь составила 4 421 руб.

Топ-10 российских городов по бронированию отелей

 

Город

Средняя цена за ночь (в рублях) 

Средняя кол-во ночей

1. Москва

5 211

2

2. Санкт-Петербург

5 331

3

3. Сочи

6 648

4

4. Казань

5 715

2

5. Нижний Новгород

5 706

2

6. Краснодар

4 035

1

7. Ростов-на-Дону

4 614

1

8. Екатеринбург

4 578

2

9. Анапа

7 431

5

10. Воронеж

5 347

1

 

У пользователей сервиса, которые отправились в заграничные поездки, в 2023 году по сравнению с 2022 годом заметно вырос спрос на отели в Италии (на 117%), Азербайджане (на 101%) и Казахстане (на 96%). Среди зарубежных отелей самыми популярными стали расположенные в Минске, Ереване, Астане, Ташкенте и Алматы. Больше всего вырос спрос на отели в Алматы (на 222%), Баку (на 114%) и Ереван (на 73%).

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