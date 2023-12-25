поездки в Самару в 2023 году стали популярнее на 66% по данным бронирования отелей

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Аналитики Яндекс Путешествий подвели итоги уходящего года и выяснили, какие направления по бронированию отелей были самыми популярными у россиян. Города-лидеры по России — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новогород. Из заграничных направлений в топ-5 вошли Беларусь, Турция, Казахстан, Армения и Абхазия. Для анализа были использованы данные Яндекс Путешествий по бронированию отелей в России и за рубежом в период 1 января — 31 декабря 2023 года.

Наибольшим спросом в поездках по России пользовались отели из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Татарстан и Ростовской области. В 5-ку популярных городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новогород. При этом в 2023 году по сравнению с 2022 годом значительно вырос спрос на отели в Анапе (на 103%), Геленджике (на 78%) и Самаре (на 66%).

Самара заняла 14-е место в рейтинге российских городов по бронированию отелей. При этом спрос на самарские отели рекордно вырос в сравнении с прошлым годом — на 66%. Бронировать их стали раньше на 36% — за 11 дней до заезда. Средняя стоимость за ночь составила 4 421 руб.

Топ-10 российских городов по бронированию отелей

Город Средняя цена за ночь (в рублях) Средняя кол-во ночей 1. Москва 5 211 2 2. Санкт-Петербург 5 331 3 3. Сочи 6 648 4 4. Казань 5 715 2 5. Нижний Новгород 5 706 2 6. Краснодар 4 035 1 7. Ростов-на-Дону 4 614 1 8. Екатеринбург 4 578 2 9. Анапа 7 431 5 10. Воронеж 5 347 1

У пользователей сервиса, которые отправились в заграничные поездки, в 2023 году по сравнению с 2022 годом заметно вырос спрос на отели в Италии (на 117%), Азербайджане (на 101%) и Казахстане (на 96%). Среди зарубежных отелей самыми популярными стали расположенные в Минске, Ереване, Астане, Ташкенте и Алматы. Больше всего вырос спрос на отели в Алматы (на 222%), Баку (на 114%) и Ереван (на 73%).