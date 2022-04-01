Поездки по программе молодежного и студенческого туризма стартуют в России с 1 июня

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Ожидается, что ими воспользуются более 10 тысяч молодых людей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он рассказал, что в 2021 году был реализован пилотный этап программы молодёжного туризма. В нём участвовал 21 вуз, для ребят было разработано 170 культурно-познавательных мероприятий.

В 2022 году решено расширить программу. Теперь принять в ней участие могут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы-участники научно-исследовательской деятельности, а также школьники – победители всероссийского конкурса "Большая перемена".

Путешествовать по программе молодёжного и студенческого туризма смогут также и трудоустроенная молодёжь до 35 лет, финалисты, активисты и участники конкурсов платформы "Россия – страна возможностей", передает Радио Маяк.