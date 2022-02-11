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«Поехали! Зимний отдых в Самарской области»: участники пресс-тура посетили эко-парк семейного отдыха Malamut Club

11 февраля 2022 16:04
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Парк  находится между Самарой и Тольятти недалеко от села Задельное. 

Зима – лучшее время для поездки к хаски и маламутам.

9 февраля участники восьмого пресс-тура, проводимого в рамках реализации проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» департаментом туризма министерства культуры Самарской области, посетили эко-парк семейного отдыха Malamut Club, который находится между Самарой и Тольятти недалеко от села Задельное. 

Malamut Club – уникальный туристический объект Самарской области во всех отношениях, начиная от возникновения, заканчивая активностями, которые на сегодняшний день может предложить эко-парк. Появился парк семейного отдыха 6 лет назад, в 2016 году. Хотя, по мнению владельцев, это официальная дата, неофициально на стихийные катания в рамках тренировок домашних любимцев собирались желающие и до открытия парка. Постепенно катания на собаках заинтересовали туроператоров региона и хобби переросло в коммерческие предложения. В итоге родился бизнес-проект, об успешности которого красноречиво говорят цифры: на момент открытия эко-парка на площадке было всего 10 собак, сегодня их уже 64. Заброшенная территория бывшего детского лагеря сегодня представляет собой благоустроенную локацию для проведения анимационных программ, с фотозоной и сценой. Летом 2021 года здесь открылись кафе «Палуба» и аквапарк под открытым небом с видом на Жигулевские горы для взрослых и детей. 

Площадка эко-парка предлагает множество развлекательных программ, начиная от популярной «Хаски-день» до новой «Салют, земляне!». В рамках программ туристы могут посетить контактный вольер, принять участие в экскурсии и послушать истории о местных обитателях – хаски и маламутах, покататься на собачьей упряжке в сопровождении опытного каюра, а также заняться экстремальными видами спорта – прокатиться на банане за снегоходом и на тюбингах с горы. Любители более спокойного отдыха могут прогуляться с собакой по сосновому лесу. Участники пресс-тура стали участниками анимационной программы с викингом.

Проект «Эко-парк семейного отдыха Malamut Club» постоянно развивается. В 2020 году он стал победителем I конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. 

 «Когда мы выиграли конкурс, мы очень радовались этому, получили финансирование в прошлом году, все построили. Теперь дорабатываем проект по музею: работают дизайнеры, работают специалисты над экспонатами, продумываем оборудование, которое будет привлечено – работа кипит», – рассказала Нина Туринцева, руководитель эко-парка семейного отдыха Malamut Club .

За счет федеральных средств в 2021 году на территории эко-парка построили комфортный и оборудованный пункт приема гостей и здание музея Арктики заслуженного путешественника России Артура Владимировича Чубаркина. Сегодня музей наполняется всевозможными экспонатами и уже ближе к лету он откроет свои двери для приезжающих туристов. 

 

 

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