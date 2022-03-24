Почти все застрявшие в Таиланде туристы вернулись в Россию

Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты питания, посуда, средства личной гигиены, предметы первой необходимости.
КбшЖД: в Самаре открылся центр по сбору гуманитарной помощи для беженцев
Областная Госавтоинспекция обращает внимание родителей - ребенок на дороге беззащитен особенно тогда, когда с ним нет взрослых.
Госавтоинспекция Самарской области призывает родителей напомнить о ПДД своим детям
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
За укрепление взаимодействия с Русской Православной Церковью и оказание содействия в развитии тюремного служения.
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий наградил сотрудников регионального УФСИН
После долгого перерыва будет исполнена композиция «Роза без шипов», которую Сергей Слонимский посвятил Надежде Ильвес, почётному профессору СГИК. 
В СГИК состоится концерт к 90-летию Сергея Слонимского
Региональный этап игр начнется 2 апреля и пройдет в каждом регионе России. Ребята будут соревноваться весь апрель, участвовать могут все учащиеся 9-11 классов.
Старшеклассников Самарской области приглашают на первые всероссийские Просветительские игры
В России предложили создать государственные торговые сети с фиксированными ценами
В России предложили создать государственные торговые сети с фиксированными ценами
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.16
-0.91
EUR 113.26
-1.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти все застрявшие в Таиланде туристы вернулись в Россию

24 марта 2022 13:58
123
Почти все застрявшие в Таиланде туристы вернулись в Россию

Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В связи с ограничением авиасообщения и отменой рейсов нам приходило много обращений как от организованных, так и от самостоятельных туристов. На текущий момент благодаря работе Минтранса, Росавиации, МИД и Ростуризма совместно с туроператорами и авиакомпаниями практически все организованные туристы, отдыхавшие в Таиланде, уже вернулись домой", – сообщила она по итогам переговоров с министром спорта и туризма Таиланда Пхипатом Ратчакитпракарном.

По ее словам, в ходе переговоров с тайским коллегой обсуждалась возможность использования туристами в Таиланде карты "Мир", обслуживание их по российским медицинским страховкам, выполнение авиарейсов в Россию, в том числе тайскими авиакомпаниями, продление пребывания российских туристов в местных гостиницах. "Министр выразил заинтересованность в российском турпотоке и заверил, что предпримет необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного пребывания российских туристов", – написала Догузова в своём телеграм-канале.

Из-за отмены зарубежных рейсов российских авиакомпаний после 6 марта в результате санкций Евросоюза и США больше всего российских туристов не смогли вовремя вернуться из Египта и Таиланда, передает Радио Маяк.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
0
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022  14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
83
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
447
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
234
Самарцев предупреждают о гололеде
23 марта 2022  13:58
Самарцев предупреждают о гололеде
445
Весь список