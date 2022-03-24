Почти все застрявшие в Таиланде туристы вернулись в Россию

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Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В связи с ограничением авиасообщения и отменой рейсов нам приходило много обращений как от организованных, так и от самостоятельных туристов. На текущий момент благодаря работе Минтранса, Росавиации, МИД и Ростуризма совместно с туроператорами и авиакомпаниями практически все организованные туристы, отдыхавшие в Таиланде, уже вернулись домой", – сообщила она по итогам переговоров с министром спорта и туризма Таиланда Пхипатом Ратчакитпракарном.

По ее словам, в ходе переговоров с тайским коллегой обсуждалась возможность использования туристами в Таиланде карты "Мир", обслуживание их по российским медицинским страховкам, выполнение авиарейсов в Россию, в том числе тайскими авиакомпаниями, продление пребывания российских туристов в местных гостиницах. "Министр выразил заинтересованность в российском турпотоке и заверил, что предпримет необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного пребывания российских туристов", – написала Догузова в своём телеграм-канале.

Из-за отмены зарубежных рейсов российских авиакомпаний после 6 марта в результате санкций Евросоюза и США больше всего российских туристов не смогли вовремя вернуться из Египта и Таиланда, передает Радио Маяк.