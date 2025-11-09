Я нашел ошибку
Главные новости:
Финал Кубка России по гонкам дронов в Самаре - еще один шаг к развитию беспилотных технологий через спорт!
Финал Кубка России по гонкам дронов в Самаре - еще один шаг к развитию беспилотных технологий через спорт!
В Чапаевске водитель "Газели" насмерть сбил пешехода
В Чапаевске водитель "Газели" насмерть сбил пешехода
С 10 ноября завершат движение судов до Ширяева
С 10 ноября завершат движение судов до Ширяева
В Тольятти автомобиль отбросило на световую опору, водитель погиб
В Тольятти автомобиль отбросило на световую опору, водитель погиб
В Самарской области провели профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня ДТП
В Самарской области провели профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня ДТП
Онищенко: запрещать производство готовой еды в России категорически нельзя
Онищенко: запрещать производство готовой еды в России категорически нельзя
Сызранец приревновал свою подругу, а она ударила его ножом
Сызранец приревновал свою подругу, а она ударила его ножом
68% самарцев одобряют запрет вейпов
68% самарцев одобряют запрет вейпов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.23
-0.15
EUR 93.84
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти половина россиян начинают копить на путешествия за полгода-год до поездки

9 ноября 2025 10:48
121
Почти половина россиян начинают копить на путешествия за полгода-год до поездки

Сервис путешествий "Туту" провел исследование, согласно которому 45% опрошенных россиян откладывают деньги на путешествия за полгода-год до поездки.

Отмечается, что в опросе участвовали 1,3 тысячи совершеннолетних россиян.

"45% россиян откладывают деньги на путешествие за полгода-год до поездки, 23% – за три-шесть месяцев", – цитирует экспертов сервиса ТАСС.

По их словам, 15% начинают формировать сбережения на отдых за год, 10% – за один-три месяца, а 3% – за месяц.

Согласно исследованию, 32% россиян планируют свои поездки и траты заранее. В то же время 44% опрошенных формируют сбережения без какой-либо конкретной цели.

В компании рассказали, что 24% респондентов делают сбережения на поездки в страны Ближнего Востока, 21% откладывает на отдых в странах Персидского залива, 13% копят на Юго-Восточную Азию, 12% – на Европу, а 10% – на Африку.

Внутренний туризм ориентируется больше на южный отдых. В этом направлении отправляются отдыхать 27% опрошенных.

"Чаще всего люди копят не ради самого путешествия: треть поступают так из-за дороговизны направления, 24% – из-за сложного маршрута и ощутимых транспортных расходов", – подытожил директор по развитию партнерской сети сервиса "Туту" Эмиль Зиядинов.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
68% самарцев одобряют запрет вейпов
09 ноября 2025, 11:26
68% самарцев одобряют запрет вейпов
Женщины чаще мужчин поддерживают запрет (73% против 63% соответственно). Общество
117
Каждый пятый родитель хочет, чтобы ребенок стал программистом
08 ноября 2025, 13:16
Каждый пятый родитель хочет, чтобы ребенок стал программистом
При этом лишь 9% родителей действительно понимают, чем занимается программист, потому что сами работают в IT. Общество
518
Самара вошла в топ-5 по спросу на ювелирные изделия
08 ноября 2025, 09:53
Самара вошла в топ-5 по спросу на ювелирные изделия
Самара показала рост спроса на браслеты. Общество
614
В центре внимания
За пьяную езду на электросамокате можно будет лишить прав при их наличии
9 ноября 2025  11:08
За пьяную езду на электросамокате можно будет лишить прав при их наличии
124
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
8 ноября 2025  13:38
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год
637
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
1180
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
1055
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
911
Весь список