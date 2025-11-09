Почти половина россиян начинают копить на путешествия за полгода-год до поездки

121

Сервис путешествий "Туту" провел исследование, согласно которому 45% опрошенных россиян откладывают деньги на путешествия за полгода-год до поездки.

Отмечается, что в опросе участвовали 1,3 тысячи совершеннолетних россиян.

"45% россиян откладывают деньги на путешествие за полгода-год до поездки, 23% – за три-шесть месяцев", – цитирует экспертов сервиса ТАСС.

По их словам, 15% начинают формировать сбережения на отдых за год, 10% – за один-три месяца, а 3% – за месяц.

Согласно исследованию, 32% россиян планируют свои поездки и траты заранее. В то же время 44% опрошенных формируют сбережения без какой-либо конкретной цели.

В компании рассказали, что 24% респондентов делают сбережения на поездки в страны Ближнего Востока, 21% откладывает на отдых в странах Персидского залива, 13% копят на Юго-Восточную Азию, 12% – на Европу, а 10% – на Африку.

Внутренний туризм ориентируется больше на южный отдых. В этом направлении отправляются отдыхать 27% опрошенных.