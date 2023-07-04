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По итогам работы «Классной страны» в Самарской области разработано пять концепций Программ путешествий для школьников

4 июля 2023 17:41
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Программы путешествий станут элементом вариативной части внеурочной деятельности основной образовательной программы.

С 27 по 30 июня в Институте развития образования Самарской области состоялся Выездной экспертный десант Всероссийской программы Агентства стратегических инициатив.

Команда региона, включающая представителей РОИВ, образовательных организаций, туристического бизнеса, объектов показа, а также учащихся школ и колледжей под руководством методологов, экспертов и тренеров разрабатывала концепции образовательных Программ путешествий по пяти тематическим трекам с привязкой к школьным предметам.

Программы путешествий – это образовательно-туристический продукт, который включает комплекс мероприятий, таких как навигатор для детей и родителей, занятия по развитию мягких навыков, деловые игры и интерактивные занятия, образовательно-туристические маршруты, проектно-исследовательскую работу и рефлексию. Программы путешествий станут элементом вариативной части внеурочной деятельности основной образовательной программы или программы дополнительного образования образовательной организации.

В мероприятии приняли участие более 50 человек – представителей региона в сфере образования и туризма, педагогов, туроператоров, представителей объектов показа, школьников и учащихся колледжей.

Работа проходила в несколько этапов: разработка структуры Программ путешествий, сбор и анализ запросов детей по их содержанию, представление объектов показа и определение точек притяжения на карте региона, формирование концепций образовательно-туристических маршрутов, входящих в состав Программ путешествий, разработка учебно-методического комплекса и презентация результатов работы с целью получения обратной связи от представителей РОИВ и экспертов.

Школьные команды работали параллельно со взрослыми: они делились идеями, участвовали в обсуждениях, а также создавали креативные сценарии для видеороликов и придумывали тематических героев для каждого образовательного трека – для продвижения и популяризации созданных Программ путешествий.

«Развитие образовательного школьного туризма для нашего региона – это межведомственная задача, в которой задействованы министерства, ведомства, общественные организации, бизнес структуры и, конечно же, образовательные учреждения. В Самарской области школьный туризм реализуется по нескольким направлениям - это путешествия по тематическим маршрутам, спортивный туризм, массовые и конкурсные мероприятия и учебно-методическая поддержка процессов. Для нас участие в проекте «Классная страна» - это возможность освоить технологию разработки программ путешествий и новых интересных и значимых для детей маршрутов», – отметила Елена Пинская, заместитель министра - руководитель департамента общего образования и проектно-аналитической деятельности Министерства образования и науки Самарской области.

«Сегодня Самарская область – это действительно территория детского туризма. И подтверждением тому стала победа нашей области именно в такой номинации в национальной премии Russian Travel Awards в 2022 году. Видя на туристических маршрутах большое количество детей и молодых людей, мы понимаем, что, с одной стороны, это наши амбассадоры, которые рассказывают о своих путешествиях друзьям, одноклассникам, однокурсникам и родителям, таким образом притягивая туристический поток. С другой стороны, это та аудитория, которая, побывав в нашем регионе будучи школьниками, становится некоей лояльной базой. Этого возвратного туриста мы надеемся увидеть уже во взрослом возрасте с иными сценариями путешествий. Кроме того, развитие направления детского туризма важно для Самарской области и с точки зрения воспитания будущих кадров. И я сам являюсь таким примером – мой путь в сфере туризма начался с работы в школьном краеведческом кружке», – подчеркнул Артур Абдрашитов, министр туризма Самарской области.

Региональная команда, разбившись на группы, проектировала образовательно-туристические маршруты, один из ключевых компонентов Программ путешествий, – по одному маршруту по каждому из пяти образовательных треков с привязкой к школьным предметам: «Культура», «История и патриотизм», «Экология», «Наука», «Спорт и здоровый образ жизни». В финале мероприятий Выездного экспертного десанта группы показали наработки всех дней и презентовали концепции Программ путешествий, включая мероприятия, проводимые внутри школьных стен, а также образовательно-туристические маршруты с «выходом в город», которые будут дорабатывать в дальнейшем, чтобы представить их в ноябре на Очной защите в Москве.

«Классная страна» – программа, которая реализуется на стыке двух ключевых отраслей – образования и туризма. Она направлена на то, чтобы формат путешествия был интегрирован в образовательный процесс – как в школьных стенах, так и за их пределами. Мы даем возможность детям не только получать теоретические знания за партой, но и посещать новые города, изучать предприятия и производства, знакомиться с природой, культурой, экономикой как своего родного края, так и всей страны. Выполнение этой задачи невозможно без создания качественного и безопасного образовательно-туристического продукта, полезного и доступного каждому ребенку. Наша программа направлена на обучение региональных проектных команд, объединяющих представителей сфер образования и туризма, формированию таких продуктов», – рассказала руководитель Всероссийской программы АСИ «Классная страна» Анастасия Цыбулевская.

Итогом продуктивной и творческой работы стали пять концепций Программ путешествий, включающих образовательно-туристические маршруты по пяти тематическим образовательным трекам:

 - Трек «Культура» – маршрут «Открытка из Самары». Пешеходная экскурсия по музеям и достопримечательностям столицы региона с мастер-классами, квестом и созданием авторской открытки.

- Трек «История и патриотизм» – маршрут «Огонь памяти». Двухдневное путешествие в историю Самары времен Великой Отечественной Войны (тогда город назывался Куйбышев) с посещением исторических объектов и мест памяти, знакомством с выдуманным персонажем Славой и созданием фирменной сувенирной продукции.

- Трек «Экология» – экологический турмаршрут «Заповедными тропами». Путешествие в мир экоответственности с квизом, школой выживания, пресс-туром и мастер-классом от сотрудников Жигулевского государственного природного заповедника имени И.И. Спрыгина. Точки притяжения на маршруте – национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский заповедник, Царев курган с видом на Волгу.

- Трек «Наука» – научный круиз «Хочу в мечту». Два дня экскурсий и мастер-классов, интерактивных профориентационных игр, где участники могут «превратиться» в студентов, ученых, экспериментаторов и творцов.

- Трек «Спорт и здоровый образ жизни» – маршрут «Катим в Тольятти». Поездка в «город парусов» с водной экскурсией по акватории Жигулевского моря, посещением яхт-клуба «Дружба», знакомством со спортсменами и обучением кайтингу.

В течение июля-августа все маршруты будут доработаны с учетом полученной от экспертов обратной связи и рекомендаций профессионалов туротрасли, а уже осенью команда «Классной страны» еще раз посетит Самарскую область. На этот раз – с инспекцией маршрутов.

Самарская область стала вторым регионом, который посетил Выездной экспертный десант «Классной страны» после Республики Карелия. Следующей станет Кемеровская область – Кузбасс.

 

Фото:   департамент информационной политики СО


 

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