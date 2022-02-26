Отели Египта не выселят туристов, не сумевших вернуться на родину

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Отельеры Египта не будут выселять из номеров украинских и российских гостей, которые не смогли вернуться на родину в связи с закрытием воздушного пространства, сообщает министерство туризма страны.

"Отдыхающие останутся в гостиницах до того, как смогут безопасно вернуться на родину", — говорится в заявлении ведомства. Будет ли бесплатным для туристов вынужденное проживание, не уточняется.

Также Ассоциация отелей Египта призвала владельцев не выселять российских и украинских гостей, застрявших на курортах, и обеспечить им высокий уровень комфорта.

При этом один из отелей Шарм-эш-Шейха заявил, что позволит украинским туристам остаться бесплатно до субботы, пока посольство Украины не решит вопрос с эвакуацией.

Ранее генеральный директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан сообщил РИА Новости, что несколько сотен украинских туристов были вынуждены вернуться в отели и не смогли улететь на родину из-за закрытия воздушного пространства.