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Отдыхающим на охваченных пожарами курортах Турции россиянам дали советы

25 июля 2023 14:02
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Отдыхающим на охваченных пожарами курортах Турции россиянам дали советы

Российских туристов в Турции призвали по возможности не покидать территорию гостиниц из-за бушующих в стране лесных пожаров. Подобные рекомендации отдыхающим дали в Генконсульстве РФ в Анталье, приводит ТАСС.

В диппредставительстве также посоветовали соотечественникам воздержаться от индивидуальных прогулок в лесной и горной местности. «В случае возникновения чрезвычайной ситуации рекомендуем строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля», — добавили собеседники агентства.

Российские дипломаты заявили, что внимательно следят за ситуацией на охваченных пожарами турецких курортах. Собеседники агентства также сообщили, что постоянно контактируют с местными властями и туроператорами.

Более того, в дипмиссии подчеркнули, что для экстренной связи и информирования о внештатных обстоятельствах туристам необходимо обязательно иметь при себе контакты российского посольства или консульства, туроператора и страховой службы. «Обращения от россиян, находящихся в консульском округе временно или постоянно, носят единичный характер», — уведомили они.

Ранее в июле стало известно, что лесные пожары в Турции затронули лишь непопулярные среди туристов провинции Манису и Кахраманмараш. Также уточняется, что в Кемере огонь не коснулся туристических территорий, пишет Лента.

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