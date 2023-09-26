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Около Тольятти планируют построить глэмпинг с господдержкой

26 сентября 2023 12:38
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Около Тольятти планируют построить глэмпинг с господдержкой

Под Тольятти начал свою работу пикник-парк «Пара Альпак». Новую туристическую точку на карте Самарской области создали братья Сергей и Денис Белогаевы вместе со своими супругами. Семейная бизнес-команда дала жизнь проекту, направленному на укрепление семейных ценностей. Как признаются основатели туристической площадки, в числе их посетителей есть и дети, и пожилые люди.

Главной особенностью фермы являются необычные животные. Это альпаки, карликовые пони, нубийские козы, лойские овцы, китайские шелковые курицы, шотландская корова и др. Недавно на ферме случилось прибавление – родилась малышка альпаки, которую по-тольяттински назвали Лада.

«Перед тем, как создать такую туристическую локацию у нас, в Самарской области, наша команда посещала подобные парки в других городах страны: Москве, Ставрополе, Воронеже», - рассказала представитель пикник-парка Марина Дмитриева.

В планах основателей парка – расширять свой туристический проект и инвестировать в создание глэмпинга. Как пояснил Сергей Белогаев, это направление развития напрямую связано с запросом посетителей. «Сегодня недалеко от фермы мы уже поставили два дома-сферы, там можно останавливаться. Но этого недостаточно, поэтому мы решили создать полноценный глэмпинг. Планируем поставить около семи круглогодичных шатров для комфортного проживания», - поделился планами предприниматель.

Первым и ключевым этапом в реализации этого инвестпроекта стала аренда земельного участка, который находится в непосредственной близости от пикник-парка. «В этом нам помогает Агентство по привлечению инвестиций и минэкономразвития региона. Кроме того, специалисты подбирают инструменты финансовой поддержки нашего проекта», - отметил Сергей Белогаев.

Для того, чтобы инвесторы могли в короткие сроки реализовывать свои проекты, в Самарской области действует сеть инвестиционных площадок, перечень специальных мер поддержки и преференций, а также сопровождение каждого инвестпроекта.
Рост инвестиционной привлекательности региона – результат системной работы регионального правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

Инвесторы готовы вкладываться в развитие туризма и индустрии гостеприимства. Так, 20 сентября, в областном Правительстве были рассмотрены два новых проекта, связанных с созданием многофункционального оздоровительно - спортивного комплекса в Ставропольском районе и туристического комплекса круглогодичного функционирования рядом с Жигулевском.

«Сегодня туризм стал одной из точек роста Самарской области, и мы видим, как инвесторы подхватывают этот тренд, приходят в регион со своими идеями, и мы совместно делаем все, чтобы эти проекты быстрее воплотить в жизнь», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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