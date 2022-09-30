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Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

30 сентября 2022 15:17
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Общий объем инвестиций в проект составит 156 млн рублей, а его реализация позволит создать в регионе 67 новых рабочих мест.

В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области сообщили о подготовке нового инвестиционного проекта в сфере туризма.

Он был рассмотрен в пятницу, 30 сентября, на очередном заседании рабочей группы по инвестпроектам при совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области.

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал необходимость создания в регионе благоприятных условий для работы бизнеса, реализации крупных инвестиционных проектов.

Участники совещания рассмотрели инвестпроект по созданию многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования. Планируется, что на территории будущего комплекса будут построены домики для размещения гостей, ресторанный комплекс, летняя эстрадная площадка, детская игровая зона, создан благоустроенный пляж и др.

Общий объем инвестиций в проект составит 156 млн рублей, а его реализация позволит создать в регионе 67 новых рабочих мест.

«Работа по привлечению частных инвестиций в регион и формированию комфортного делового климата в Самарской области ведется в ежедневном режиме. Для этого мы развиваем инвестиционные площадки, запускаем новые меры поддержки, регулярно встречаемся с бизнесом, чтобы обсудить проблемные вопросы и найти пути их решения, – сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – За первое полугодие 2022 года объем инвестиций в основной капитал вырос на 20% и составил 153 млрд рублей. В Самарской области есть все условия для быстрой реализации инвестиционных проектов».

По итогам обсуждения параметров проекта, члены рабочей группы приняли решение поддержать его. В ближайшее время он будет рассмотрен на Совете под председательством Губернатора.

Взаимодействие с инвесторами по принципу «одного окна» в регионе осуществляет Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Каждый инвестпроект получает в регионе административное сопровождение, возможность размещения на готовых земельных участках с подведенными коммуникациями и использования специальных налоговых режимов и инструментов поддержки.

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