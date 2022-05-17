Новый этап программы туристического кешбэка в России будет запущен 1 октября.

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Дату начала акции назвала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

Как уточнила руководитель ведомства, старт продаж путевок будет дан во второй половине лета. «Мы планируем, по поручению правительства, во второй половине лета объявить окно продаж. Возможность поездки будет начиная с 1 октября», — сообщила она.

Отмечается, что условия акции останутся прежними — в программе будут участвовать все регионы России.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с января по апрель 2022 года отечественные путешественники вернули почти 8,5 миллиарда рублей в рамках программы туристического кешбэка за поездки по стране.