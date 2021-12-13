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Новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января и продлится до 12 апреля. Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, продажи по программе продлятся почти три месяца, отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и по 30 апреля.

В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха, отметила глава Ростуризма.

Отправиться в речные круизы по данной программе можно будет с начала навигации и до 1 июня. В программе участвуют все регионы страны, кешбэк будет составлять 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Получить его можно при оплате поездки картой "Мир". Продолжительность тура не менее двух ночей.

По словам Догузовой, в следующем году запланирован и осенний этап программы. Точные даты будут объявлены позже, передает Радио Маяк.