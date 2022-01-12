Новые объекты на туристической карте Самарской области: чем удивит туризм в регионе

178

Самарская область вошла в число лидеров грантополучателей от Ростуризма чуть более года назад: тринадцать проектов региона стали победителями. Как рассказали в департаменте туризма Самарской области, большинство из них реализовали в 2021 году на территории туристско-рекреационного кластера «Самарская Лука». В наступившем году жители и гости региона смогут оценить новые туристические возможности области.

Развитие внутреннего туризма – общероссийский тренд, в немалой степени этому поспособствовала пандемия. С прошлого года правительство РФ приняло ряд мер для развития туризма в стране, среди основных – программа туристического кешбэка. Помимо повышения спроса, она стимулирует и создание туристической инфраструктуры, инвестиции в строительство гостиниц и других туристических объектов, сервисов и услуг.

Развитие внутреннего туризма позволит жителям России тратить деньги в своем или соседних регионах.

«До коронавируса в России была серьезно нарушена модель внутреннего туризма, поскольку была создана культура, когда наш турист уезжал отдыхать за границу, и мы этому потакали. По подсчетам, каждый год около 35 миллиардов долларов тратили российские туристы за границей. То есть каждый год, на протяжении 20 лет, мы увозили деньги, которые инвестировались в создание инфраструктуры Турции, Греции, Египта и других стран», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



Чтобы ускорить процесс создания собственных туристических кластеров, была образована корпорация Туризм.РФ, и уже отобраны 53 проекта создания туристической инфраструктуры в 27 регионах, среди них и Самарская область.

«Для развития туризма, соответствующей инфраструктуры и индустрии гостеприимства в регионе Правительством Самарской области совместно с АО «Корпорация Туризм.РФ» подписано соглашение о долгосрочном взаимодействии по развитию туристских территорий Самарской области, включая, в том числе проекты ТРК «Самарская Лука» и «Туристско-рекреационный кластер «Сокольи горы», - отметил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.



Благодаря грантовой поддержке Ростуризма в регионе в прошлом году появились несколько ярких туристических локаций, а также новые возможности для отдыха.

Рядом с Тольятти возле села Федоровка на берегу Волги открылся кемпинг у Волги «Лиман». Активно развивается в регионе актуальный мировой тренд – глэмпинги. Это возможность для гостей и жителей Самарской области с комфортом провести время в самых живописных местах, максимально близко к природе, но при этом, не нанося ей вреда. Расширился полюбившийся жителям глэмпинг «Смолькино Эко Вилладж» рядом с уникальным памятником природы – Рачейские Альпы. В красивейшем уголке Самарской Луки, в окружении Жигулевских гор открылся глэмпинг «Foxsisters camp» в селе Ширяево. В колоритном месте Ставропольского района Самарской области в Деревне ездовых собак «Серебро Севера» открылся глэмпинг «Лесная хижина». Кроме того, для проекта «Серебро Севера» был разработан комплекс туристических маршрутов «Шесть дорог-семь ключей» для снегоходно-собачьих экспедиций.

На берегу Жигулевского моря был открыт прокат, - теперь все желающие смогут покататься на горных лыжах, заниматься сноубордингом, кайтингом, виндсерфингом и другими видами спорта, а также осваивать туристические маршруты с аудиогидами.



Появились и новые возможности для нестандартного отдыха, например, «Жигулевские ProStory» – это проект экскурсий-приключений на автомобилях Lada Largus с элементами экологического, промышленного и гастротуризма.

Интересный объект был возведен в 2021 году на территории эко-парка «Маламут Клуб» - музей Арктики заслуженного путешественника России Артура Владимировича Чубаркина. В этом году состоится торжественное открытие музея.

Впереди - воплощение в жизнь новых проектов по развитию сферы туризма в регионе: ТРК «Самарская Лука» и «Туристско-рекреационный кластер «Сокольи горы» привлекут финансовые и туристические потоки в регион, а также помогут области усилить свои позиции в российском и мировом масштабах.

В целом, реализация 53 проектов по всей России для создания туристической инфраструктуры позволит создать от 15-20 тысяч рабочих мест, более 20 тысяч гостиничных номеров и существенно нарастить турпоток – до 10,5 миллиона человек. В 2022 году у десяти проектов начнутся строительно-монтажные работы.