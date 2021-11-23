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Несостоявшиеся самарские туристы готовятся забрать сотни миллионов у операторов

23 ноября 2021 11:58
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Несостоявшиеся самарские туристы готовятся забрать сотни миллионов у операторов

Начало 2022 года грозит ознаменоваться настоящим коллапсом туристического рынка. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» в 22 ноября 2021 года. 31 декабря истекает срок, в течение которого туроператоры должны были удовлетворить требования туристов, пострадавших от ковидных ограничений.

Несмотря на то, что до завершения срока исполнения всех обязательств осталось чуть больше месяца, туроператоры удовлетворили требования в лучшем случае только половины пострадавших клиентов.

Как говорится в письме представителей туристических объединений на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, долги компаний перед клиентами могут сейчас достигать 25 млрд рублей. Согласно тексту письма, 53% клиентов все еще ждут своих денег либо согласны поехать на отдых в 2022 году или позже.

Фактически это означает, что больше половины туристов еще не получили никакой компенсации за сорванный отдых.

Что касается Самарской области, то точные объемы зависших средств неизвестны и здесь. Однако очевидно, что их можно исчислять сотнями миллионов рублей, сообщает Обозрение.

Исходя из цифры в 25 млрд рублей общей задолженности и доли Самарской области в общей численности населения России (2,16%), можно предположить, что размер денег жителей губернии, зависших в туристической сфере, способен превысить полумиллиардную отметку. Данные о том, сколько именно людей можно считать пострадавшими, также нигде не приводятся.

Однако если взять в среднем стоимость тура в размере 75 тыс. рублей за человека, получается, что по Самарской области неудовлетворенными остались требования 7,2 тыс. человек.

Когда и как туроператоры вернут им деньги, неизвестно. Уже сейчас бизнес по факту расписывается в своей несостоятельности.

«В зоне риска в связи с возможным банкротством находятся свыше 60% туроператоров, состоящих в Едином федеральном реестре», — говорится в письме туроператоров.

Самарские суды уже завалены исками в адрес туристических компаний. Так, только с начала 2021 года в суды города Самары в общей сложности поступило порядка 60 исков к туроператорам, турагентам или авиакомпаниям, не исполнившим свои обязательства перед клиентами.

Даты, на которые покупался тур, раскрываются не во всех делах, но основная часть претензий касалась именно путевок, неиспользованных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Пока срок моратория, установленного правительством, не истек, в суды шли туристы, столкнувшиеся с особо вопиющими случаями. Остальные, видимо, ждут начала 2021 года, чтобы потребовать своего.

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