Не пропадет ли возможность путешествовать внутри России?

36

Путешествовать по России можно. Более того, за туристические поездки внутри страны снова можно получить компенсацию, передает объясняем.рф.



Купить тур и даже круиз с кэшбеком (частичным возвратом средств за покупку) можно с 15 марта до 1 мая. В течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей



Важно: поездка должна состояться с 15 марта до 1 июля.



Условия:

Поездка в любой регион России должна быть не менее двух ночей.

Участвуют только туры, оплаченные картой МИР.

Количество поездок на одного человека не ограничено.

Фото: объясняем.рф