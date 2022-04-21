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Не менее 100 теплоходов в этом круизном сезоне планируются на рейсах в России

21 апреля 2022 09:14
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Не менее 100 теплоходов в этом круизном сезоне планируются на рейсах в России

Ростуризм рассчитывает, что не менее 100 теплоходов в этом круизном сезоне будет работать в России и около 700 тысяч туристов смогут на них отдохнуть, заявила глава ведомства Зарина Догузова. По ее словам, такие туры становятся все более популярными среди молодых людей.

Сегодня во время рабочего визита в Волгоградскую область глава Ротсуризма торжественно открыла речную круизную навигацию в России на центральной палубе теплохода "Александр Невский". Уже завтра судно из Волгограда отправится в первое в этом году путешествие по Волге. К середине мая в России будут запущены все круизные маршруты на реках в европейской части страны и за Уралом, передает Радио Маяк.

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