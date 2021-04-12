Намечены пути решения проблемы кадрового голода в туристской индустрии Самарской области

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В Тольятти соберут представителей всех муниципалитетов, чтобы поднять уровень событийного туризма в регионе.

Девятого апреля на площадке Поволжского государственного университета сервиса состоялся круглый стол «Университет, бизнес и власть: взаимодействие в развитии туристской индустрии». На нем было заявлено о планах по созданию консорциума, направленного на развитие туристского кластера в регионе. Кроме того, стало известно о создании новой рабочей группы по подготовке кадров в сфере туризма и индустрии гостеприимства в Самарской области работу в рамках координационного совета по туризму. Возглавить ее предложено врио ректора ПВГУС Любови Выборновой.

Основной темой круглого стола, организованного ПВГУС, министерством культуры Самарской области и администрацией Тольятти стала проблема подготовки кадров для туристской индустрии в Самарской области. «Проблема подготовки кадров всегда стоит на повестке, - отметил, открывая мероприятие – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. - Человеческий ресурс необходимо всегда развивать, поскольку постоянно появляются новые тенденции, новые сервисы, новые пожелания гостей, под которые необходимо подстраиваться и развивать навыки, которые способны эти потребности удовлетворить». Кроме того, к концу первого полугодия 2021 года ожидается принятие нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как сообщалось ранее, среди его целей к 2030 году заявлен более чем двукратный рост количества путешествий по России в год, создание порядка 4,7 млн рабочих мест и т.д. Всего на его реализацию предполагается направить около 628 млрд рублей.

При этом уже сейчас остро стоит проблема подбора кадров для туристической отрасли. Представители бизнеса назвали несколько причин: низкая рентабельность туристического и гостиничного бизнеса, которая не позволяет предлагать высокие зарплаты, и недостаток практических навыков у молодых специалистов. Еще один серьезный аспект проблемы – сокращение до нуля количества бюджетных мест в ПВГУС на направлениях Туризм и Гостиничное дело. В настоящее время университет готовит 46,3% кадров для туристской индустрии региона. Однако ежегодное сокращение контрольных цифр приема по направлениям Туризм и Гостиничное дело со стороны федерального Минобрнауки привело к тому, что в этом году в университете может не оказаться ни одного бюджетного места по этим направлениям. «Пока не будет бюджетных мест в ПВГУС, можно закрывать туристическую отрасль», - заявила в ходе выступления директор ООО «Центр туристических программ Пилигрим», руководитель Приволжского регионального отделения Российского союза туриндустрии Анна Тукмачева.

Проблему с отсутствием бюджетных мест в кузнице кадров для туристской индустрии Самарской области признал и Артур Абдрашитов. В ходе круглого стола были предложены варианты решения этой проблемы. Так, рассматривается возможность направить от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова письмо в Минобрнауки России с просьбой выделить на 2021-2022 учебные годы контрольные цифры приема. Это позволило бы уже в этом году вести набор на бюджетные места в ПВГУС по направлениям Туризм и Гостиничное дело. Кроме того, возможно выделение средств областного бюджета на эти цели в рамках финансирования целевого приема в вузы.

Кроме того, как заявил Артур Абдрашитов, будет сформирована рабочая группа по подготовке кадров в сфере туризма и индустрии гостеприимства в Самарской области, которая начнет свою работу в рамках координационного совета по туризму. Артур Абдрашитов предложил возглавить новую рабочую группу врио ректора ПВГУС Любови Выборновой.

В свою очередь, ПВГУС выступил с предложением создать консорциум с рабочим названием «Туристско-рекреационный кластер Самарской области» с участием органов власти, компаний, работающих в туристской индустрии, отраслевых союзов, а также образовательных и научно-исследовательских организаций. «Совместная работа в рамках консорциума помогла бы интегрировать наши ресурсы и компетенции, чтобы двигаться к общей цели развития туризма», - отметила Любовь Выборнова. Проект положения о создании консорциума ПВГУС в ближайшее время направит всем участникам круглого стола.

В целом участники круглого стола сошлись в необходимости начала плотной совместной работы для решения проблемы кадрового голода в туристской индустрии Самарской области. «Базу Поволжского государственного университета сервиса мы хотим использовать для подготовки и повышения квалификации наших кадров», – отметил Артур Абдрашитов. Уже 19-21 мая на площадке вуза пройдет масштабное мероприятие по повышению квалификации для представителей всех муниципальных образований региона по теме событийного туризма. Также в качестве спикеров будут приглашены специалисты и эксперты Национальной премии в области событийного туризма, задействован ресурс Совета событийного туризма Самарской области.

Все предложения, высказанные на круглом столе, будут детально проработаны. Уже сейчас можно прогнозировать, что некоторые из них могут оказать заметное влияние на подход к подготовке кадров для индустрии туризма в регионе.