На Самарской Луке прошло первенство России по конному туризму

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С 30 июня по 2 июля на территории национального парка «Самарская Лука» прошло главное событие года для любителей конного туризма - Первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному туризму на конных дистанциях. Основной площадкой для проведения соревнований стал конный клуб «Степное поле» в селе Жигули.



В соревнованиях приняло участие более 50 сильнейших всадников из Санкт- Петербурга, Москвы и Московской, Архангельской, Смоленской, Оренбургской, Владимирской и Самарской областей, а также республик Мордовия и Татарстан. Лучших определяли на длинной и короткой дистанциях среди мужчин и женщин. На дистанции спортсмены не только ориентировались по карте и преодолевали технические препятствия, демонстрируя умения управлять конем, но и любовались видами Самарской Луки.



Лидерами соревнований стали всадники из Самарской и Владимирской областей, Москвы и Санкт- Петербурга.

Фото: группа Нацпарка ВК