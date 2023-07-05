На «Самарской Луке» промаркировано более 30 км пешего маршрута "Путь Реки".

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На «Самарской Луке» продолжается работа по созданию пешей круговой тропы длиной 230 км под названием «Путь реки». Инициативная группа под руководством самарских активистов и путешественников Татьяны Сурковой и Петра Якубсона в этом сезоне занимается маркировкой, созданием указателей и лавочек на участке маршрута от Рождествено до Ширяево.



Маркировка представляет собой бело-красно-белые метки на деревьях, камнях и столбах. Такой цвет выбран не случайно, волонтеры ориентируются на международные стандарты – эти цвета хорошо различимы на природе при всех погодных условиях и в любое время года.

За 7 выходов в этом сезоне было промаркировано три десятка километров по треку, а также выходы на него с пристани Рождествено, Подгоры, с пляжа Поляны Фрунзе.



«Задачи простые - рисовать указатели на деревьях, собирать мусор, убирать ветки, дышать ветром, ну и глазеть по сторонам. Вроде и отдыхаешь, а такое большое и важное дело делаешь! В команде полное взаимопонимание, такое лёгкое и расслабленное общение», - поделилась впечатлениями после одного из последних выходов участница «маркировочной экспедиции» @ id33648853 (Елена Пузикова).



Далее волонтеры планируют продолжить маркировку от Рождествено в сторону Вислого камня. Линия трека проверена и утверждена специалистами нацпарка «Самарская Лука», все выходы на маркировку согласованы. Готовый маршрут станет официальным маршрутом нацпарка.

Тропа проходит через открытые участки без деревьев, поэтому на базе Рождественского лесничества волонтеры совместно с сотрудниками нацпарка изготавливают столбики - указатели из валежника и лавочки.



Проект построен на максимальном вовлечении всех желающих и любой желающий может поучаствовать на всех этапах проекта: отправиться на маркировку, помочь столярной группе в создании столбиков и лавочек или помочь съемочной группе в создании фильма.

Таблица с графиком выходов на маркировку в июле размещена в открытом доступе в группе "Путь Реки" и в Телеграме https://t.me/follow_the_volga.

Фото: группа Нацпарка