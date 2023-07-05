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На «Самарской Луке» промаркировано более 30 км пешего маршрута "Путь Реки"

5 июля 2023 14:01
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На «Самарской Луке» промаркировано более 30 км пешего маршрута "Путь Реки".

На «Самарской Луке» продолжается работа по созданию пешей круговой тропы длиной 230 км под названием «Путь реки». Инициативная группа под руководством самарских активистов и путешественников Татьяны Сурковой и Петра Якубсона в этом сезоне занимается маркировкой, созданием указателей и лавочек на участке маршрута от Рождествено до Ширяево.

Маркировка представляет собой бело-красно-белые метки на деревьях, камнях и столбах. Такой цвет выбран не случайно, волонтеры ориентируются на международные стандарты – эти цвета хорошо различимы на природе при всех погодных условиях и в любое время года.
За 7 выходов в этом сезоне было промаркировано три десятка километров по треку, а также выходы на него с пристани Рождествено, Подгоры, с пляжа Поляны Фрунзе.

«Задачи простые - рисовать указатели на деревьях, собирать мусор, убирать ветки, дышать ветром, ну и глазеть по сторонам. Вроде и отдыхаешь, а такое большое и важное дело делаешь! В команде полное взаимопонимание, такое лёгкое и расслабленное общение», - поделилась впечатлениями после одного из последних выходов участница «маркировочной экспедиции» @ id33648853 (Елена Пузикова).

Далее волонтеры планируют продолжить маркировку от Рождествено в сторону Вислого камня. Линия трека проверена и утверждена специалистами нацпарка «Самарская Лука», все выходы на маркировку согласованы. Готовый маршрут станет официальным маршрутом нацпарка.
Тропа проходит через открытые участки без деревьев, поэтому на базе Рождественского лесничества волонтеры совместно с сотрудниками нацпарка изготавливают столбики - указатели из валежника и лавочки.

Проект построен на максимальном вовлечении всех желающих и любой желающий может поучаствовать на всех этапах проекта: отправиться на маркировку, помочь столярной группе в создании столбиков и лавочек или помочь съемочной группе в создании фильма.
Таблица с графиком выходов на маркировку в июле размещена в открытом доступе в группе "Путь Реки" и в Телеграме https://t.me/follow_the_volga.

Фото: группа Нацпарка

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