На площадке регионального центра «Мой бизнес» прошла бизнес-сессия «Туризм и инвестиции: развивай Самарскую область!».

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Представители областного правительства, предприниматели и инвесторы обсудили ключевые вопросы развития туризма в регионе, в том числе меры поддержки отраслевых инвестиционных проектов. Темы встречи собрали полный зал участников – более 120 предпринимателей региона.



Организатором события выступило областное минэкономразвития и Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

«Наша губерния стала интересной и для туристов. В прошлом году внутренний турпоток в регионе превысил 2,5 миллиона человек», - отмечал Губернатор Дмитрий Азаров в своем Послании депутатам и жителям губернии.



Привлекательность Самарской области для туристов становится решающим фактором для инвесторов с планами по созданию новых туристических объектов. Этому также способствуют условия, созданные для бизнеса в регионе.



«Сегодня мы видим, как растет спрос на внутренний туризм, а вместе с ним растет привлекательность региона – Самарская область заботится об инфраструктуре и современных туробъектах, - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Инвесторам с проектами в сфере туризма мы готовы подобрать земельный участок, инструменты финансовой поддержки, льготный налоговый режим, а также сопроводить на всех этапах реализации их планов».



В ходе бизнес-сессии врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов рассказал о грантовой поддержке туристических проектов. В 2023 году регион поддержал 78 проектов, а средний размер гранта составил 3,8 млн рублей.



«Более 90% тех объектов, которые образуют туристический продукт в Самарской области – это объекты коммерческого сектора, бизнеса, преимущественно, малого и среднего предпринимательства, и именно эти объекты находятся в особом фокусе нашей поддержки. Для этого уже не первый год действует грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, которой сегодня активно пользуются наши предприниматели», - отметил Артур Абдрашитов.



Гранты сегодня можно получить по самым разным направлениям: благоустройство пляжей, строительство модульных объектов размещения, создание электронных путеводителей, развитие инфраструктуры национального туристического маршрута и др.

Предприниматель и основатель парка «Маламут-Лэнд», председатель комитета по туризму «Опоры России» Нина Туринцева подчеркнула важность подобных диалогов бизнеса и власти. «Такие встречи помогают решить многие волнующие предпринимателей вопросы, - отметила она. – Когда мы начинали, такие мероприятия не проводились. Сегодня я рада за всех, кто стоит на старте в туристическом бизнесе».



Событие состоялось в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фото – министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.