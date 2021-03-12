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На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом

12 марта 2021 16:46
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На котором о своих туристических возможностях и предложениях расскажут 22 ведущие организации туристической отрасли региона.

С 16 по 18 марта  в международном выставочном центре  "Крокус Экспо" (г. Москва) пройдет 27-я международная туристическая выставка (MITT) - крупнейшая туристическая выставка России в категории «Туризм и отдых». Самарская область будет представлена выставочным стендом, на котором о своих туристических возможностях и предложениях расскажут 22 ведущие организации туристической отрасли региона.

MITT - это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на мероприятиях деловой программы. 

На выставке планируется подписание ряда соглашений о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством культуры Самарской области и ПАО «Сбербанк России», а также с органами исполнительной власти в сфере туризма Тюменской и Ульяновской областей.

Кроме того, запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта на территории туристско-рекреационного кластера «Самарская Лука» и прилегающих территорий между министерством культуры Самарской области с компанией «КОНТ», передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   staging.mitt.ru

 

 

 

 

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