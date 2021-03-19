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На майские праздники россияне готовы приехать в Самару

19 марта 2021 13:09
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На майские праздники россияне готовы приехать в Самару

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие авианаправления по России сейчас наиболее интересны путешественникам для поездок на майские праздники в 2021 году. Изучался расширенный период — вылеты с 1 по 10 мая: в этом году отдыхаем два раза по три дня, но можно взять дополнительные выходные с 4 по 7 мая и запланировать небольшой отпуск.

Самое популярное направление на майские праздники — это маршрут Москва — Симферополь. Средний чек здесь немного выше, чем два года назад. Он подрос на 5% — с 6 019 до 6 330 рублей. На втором месте по популярности находится направление Москва — Сочи. Средний чек немного сократился, на 3% — с 5 597 до 5 452 рублей. Замыкает тройку популярных авианаправлений маршрут Москва — Калининград. Средний чек за перелет в одну сторону составляет 4 872 рубля, это на 14% меньше, чем в 2019 году.

С отправлением из Москвы в топ-20 на майские праздники также входят Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Краснодар, Анапа, Махачкала, Геленджик, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

С отправлением из Санкт-Петербурга набольшей популярностью сейчас пользуются рейсы в Сочи. Средний чек за перелет по маршруту Санкт-Петербург — Сочи составляет 6 349 рублей, на 9% меньше, чем в 2019 году.  На втором месте — направление Санкт-Петербург — Симферополь. За билет в одну сторону платят в среднем 8 239 рублей, на 2% меньше, чем год назад. Замыкает тройку направлений с вылетом из Северной столицы маршрут Санкт-Петербург — Калининград. Средний чек равен 4 721 рублю, он подрос на 5% по сравнению с 2019 годом.

С отправлением из Санкт-Петербурга в топ-20 на майские праздники также входят Минеральные Воды, Краснодар, Самара и Казань.

Средний чек за перелет по России с 1 по 10 мая составляет 7 164 рубля за билет в одну сторону, в 2020 году он был равен 7 557 рублям, а в 2019 году — 7 724 рублям (рассматривались билеты, оформленные с 1 января по 15 марта, с вылетами с 1 по 10 мая). Таким образом, по сравнению с 2019 годом средний чек сейчас ниже на 7,3%, по данным Туту.ру. Но динамика зависит от направлений. Среди топ-20 авианаправлений по России на майские праздники больше всего по сравнению с «докоронавирусным» 2019 годом сократился средний чек на маршрутах Москва — Геленджик (-33%), Москва — Екатеринбург (-32%), Москва — Санкт-Петербург (-31%), а больше всего подрос средний чек на направлении Москва — Ростов-на-Дону (+58%).

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