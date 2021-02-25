На Кубани назвали дату возобновления круизов по Черному и Азовскому морям

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Круизы по Черному и Азовскому морям отечественные лайнеры планируют возобновить в июне, сообщает администрация региона.

"Туристические компании анонсировали открытие морских путешествий в летнем сезоне. В июне теплоход "Князь Владимир" отправится в круиз по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Теплоход "Мустай Карим" совершит шесть путешествий из Ростова-на-Дону и Анапы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что второе судно также планирует выполнить три оборотных круиза со стоянками в Ростове-на-Дону, Азове, Новороссийске и Анапе.

"При благоприятной эпидемиологической ситуации в порты Краснодарского края зайдут зарубежные лайнеры. В планах международных круизов 12 заходов судов в Сочи и два — в Новороссийск. Иностранные лайнеры не заходили в эти города с 2018 года", — добавляет пресс-служба администрации со ссылкой на минкурортов Кубани, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com