Муж россиянки, погибшей в ДТП с автобусом в Турции, обвинил туроператора в смерти жены

Как заявил муж 43-летней Елены, компания не перенесла экскурсию, несмотря на непогоду, и ее "есть, в чем винить".

"Шел снег, видимости не было абсолютно никакой. Никто не предупредил о таких погодных условиях", — объяснил он.

Павел рассказал, что они с супругой были пристегнуты ремнями безопасности. После аварии он потерял ориентацию в пространстве, а когда пришел в себя, увидел, что жену зажало сиденьем.

"Ребята, кто был в автобусе, помогали — пытались убрать землю руками, кто чем мог. Но было поздно уже", — сказал россиянин.