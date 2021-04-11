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Муж россиянки, погибшей в ДТП с автобусом в Турции, обвинил туроператора в смерти жены

11 апреля 2021 11:38
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Муж россиянки, погибшей в ДТП с автобусом в Турции, обвинил туроператора в смерти жены
Супруг россиянки, погибшей в ДТП с автобусом в Турции, раскрыл подробности катастрофы, обвинив туроператора в смерти жены, сообщает "Москва 24".

Как заявил муж 43-летней Елены, компания не перенесла экскурсию, несмотря на непогоду, и ее "есть, в чем винить".

"Шел снег, видимости не было абсолютно никакой. Никто не предупредил о таких погодных условиях", — объяснил он.

Павел рассказал, что они с супругой были пристегнуты ремнями безопасности. После аварии он потерял ориентацию в пространстве, а когда пришел в себя, увидел, что жену зажало сиденьем.

"Ребята, кто был в автобусе, помогали — пытались убрать землю руками, кто чем мог. Но было поздно уже", — сказал россиянин.

ДТП с российскими туристами произошло сегодня утром на трассе Конья — Аксарай в Турции. Автобус перевозил группу из 32 россиян на экскурсию в Каппадокию. Водитель не справился с управлением на обледенелой дороге. В аварии пострадали 26 человек. Их доставили в больницы в близлежащих городах, большинство отделались легкими травмами, пишет РИА Новости.
 
Фото: Pixabay.com

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