Министр туризма Кубы: карты "Мир" заработают на острове до конца года

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Принимать карты платежной системы "Мир" на Кубе начнут до конца текущего года, сообщил в ходе международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранде, передает РИА Новости.

"Российские клиенты смогут использовать свою карту "Мир" на Кубе, мы реализуем это до конца года", — заявил Гарсия Гранде, представляя в московском Экспоцентре туристическую кампанию "Уникальная Куба".

По словам министра, до начала использования карт российской системы "Мир" на острове остается один шаг - перепрограммировать терминалы оплаты, работы по этому контракту должны быть завершены в октябре.

В настоящий момент российские туристы могут использовать карту системы "Мир" для снятия наличных и оплаты услуг в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на недавнем ВЭФ рассказал, что работа по внедрению системы "Мир" идет сейчас в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также в Китае.

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