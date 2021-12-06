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Минимальная стоимость туров в Турцию с вылетом в конце декабря увеличилась в 2,2 раза по сравнению с путевками туда с вылетом в конце ноября – начале декабря. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Цены на туры в Грецию выросли более чем в два раза, на Мальдивы – на 80%, в Сочи – на 65%.

По данным АТОР, стартовая цена на новогодний тур в Сочи составляет 34,4 тыс руб, в Стамбул – 53,2 тыс руб, в Крым – 60, в Анталью – 87,7 тыс руб, на Мальдивы -

256 тыс рублей.