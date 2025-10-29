МИД Черногории: страна не планирует вводить визы для россиян

135

Руководство Черногории пока не намерено вводить визы для россиян, сообщили изданию "Дан" в министерстве иностранных дел республики.

Несмотря на то, что происходит процесс согласования визовой политики с ЕС, в МИД Черногории отметили, что в настоящее время нет решения о введении виз, следует из материала.

"Черногория в настоящий момент не планирует вводить визы для граждан РФ, как нам подтвердили в МИД​​​", – говорится в статье.

Президент страны Яков Милатович ранее заявлял, что Черногория планирует адаптировать свои визовые правила к стандартам ЕС, несмотря на попытки отложить их внедрение. При этом он отмечал, что страна пытается отсрочить введение виз, чтобы сохранить свой туристический сектор, пишет Смотрим.