Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок

Участникам предлагается представить свои проекты и инициативы, направленные на развитие туризма в Самаре.
Конкурс включает следующие номинации:
- «Лучший экскурсионный маршрут по городскому округу Самара, посвященный Куйбышеву в годы Великой Отечественной войны».
- «Лучший экскурсионный маршрут по городскому округу Самара в рамках исторического поселения городского округа Самара».
- «Лучший детский туристический проект в рамках исторического поселения городского округа Самара».
- «Лучший сувенирный продукт в рамках исторического поселения городского округа Самара».
Для участия в конкурсе необходимо до 10 ноября включительно подать заявку и направить конкурсные материалы на официальную электронную почту департамента экономического развития инвестиций и торговли trade_office@samadm.ru.
Конкурсная комиссия оценит представленные работы и определит победителей.