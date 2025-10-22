Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок

110

Участникам предлагается представить свои проекты и инициативы, направленные на развитие туризма в Самаре.

Конкурс включает следующие номинации:

- «Лучший экскурсионный маршрут по городскому округу Самара, посвященный Куйбышеву в годы Великой Отечественной войны».

- «Лучший экскурсионный маршрут по городскому округу Самара в рамках исторического поселения городского округа Самара».

- «Лучший детский туристический проект в рамках исторического поселения городского округа Самара».

- «Лучший сувенирный продукт в рамках исторического поселения городского округа Самара».

Для участия в конкурсе необходимо до 10 ноября включительно подать заявку и направить конкурсные материалы на официальную электронную почту департамента экономического развития инвестиций и торговли trade_office@samadm.ru.

Конкурсная комиссия оценит представленные работы и определит победителей.