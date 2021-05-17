Команда Самарской области готова к участию в «Туриаде-2021»

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18 мая 2021 года сборная команда Самарской области по спортивному туризму отправится в Хвалынск для участия в спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада-2021», которая проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

На восьмую «Туриаду» соберутся около 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских соревнований, студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с организацией туристического бизнеса, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры.

Делегацию Самарской области представят члены общественной организации «Самарская областная федерация спортивного туризма» под руководством Рафика Хакимова. По традиции учебно-тренировочные сборы команды проходят на территории ГАУ СО «Учебно-спортивный центр «Чайка».

Как отмечают организаторы спортивного фестиваля, в большинстве регионов округа соревнования по спортивному туризму стали неотъемлемой частью региональных спартакиад учащихся, трудовых коллективов, сельской допризывной молодежи.

На «Туриаде» молодежь Приволжья будет соревноваться на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, а также в конкурсе туристических маршрутов. В рамках лагеря состоится подведение итогов окружного конкурса турпоходов школьных групп под руководством педагогов. Соревнования по лыжному туризму, входящие в программу «Туриады», состоялись в марте т.г. в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).

В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец», конкурс знаний о туризме. Также команды регионов примут участие в спортивно-туристкой эстафете на пешеходной дистанции, по итогам которой победителю будет вручен Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Участники окружной «Туриады» занимают самые высокие места на чемпионатах и первенствах страны. Команда Самарской области неоднократно занимала призовые места на окружной «Туриаде», принимала участие во Всероссийском фестивале спортивного туризма в Сочи. А по итогам пятой юбилейной «Туриада» представители Самарской области были признаны лучшими в номинации «Информация». Диплом полпреда получила ТРК «Губерния».

Спортивно-туристский лагерь ПФО пройдет с 18 по 22 мая 2021 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области.