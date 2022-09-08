каждый пятый самарец планирует воспользоваться программой туристического кешбэка

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В целях развития внутреннего туризма действует программа туристического кешбэка, в рамках которой россияне, оплачивающие картой «МИР» отдых в пределах страны в период с 25 августа по 10 сентября 2022 года, могут получить компенсацию расходов до 20 тыс. руб. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, знают ли самарцы о программе и готовы ли ей воспользоваться. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Самары.

О программе кешбэка за путешествия по России знают 73% самарцев: 31% — подробно, 42% — что-то слышали. 27% признались, что впервые слышат о ней.



19% самарцев уже воспользовались или планируют воспользоваться программой туристического кешбэка до 10 сентября. 46% признались, что скорее не будут пользоваться компенсацией расходов за поездки по России, 35% — однозначно отказались от подобной идеи.



Выше всего осведомленность о программе туристического кешбэка — среди горожан с доходом от 80 тыс. руб. в месяц. И тех, кто однозначно готов воспользоваться подобным предложением от государства или уже купил тур с кешбэком, среди них больше всего.



По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, осведомленных о программе туристического кешбэка россиян стало больше, а желающих ей воспользоваться — чуть меньше.



Время проведения: 29—31 августа 2022 года