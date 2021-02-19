Каир заявил о соглашении с Россией по открытию рейсов на курорты Египта

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Россия и Египет договорились о возобновлении полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, но точной даты начала полетов еще нет. Об этом сообщили в четверг, 18 февраля, в Министерстве гражданской авиации Египта.

«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена. Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

Официального подтверждения этой информации с российской стороны пока не поступало, пишут "Известия".

Ранее 18 февраля сообщалось, что глава Управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр рассчитывает на возобновление прямых авиаперелетов из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх в марте. «Российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов с 28 марта», — сказал он.