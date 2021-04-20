Из Турции и Танзании авиакомпании вернули на родину десятки тысяч россиян

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После решения о временном прекращении авиасообщения с Турцией и Танзанией авиакомпании вернули на родину десятки тысяч россиян.

Как сообщили "Интерфаксу" в Росавиации, с 15 по 18 апреля из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на которых перевезено около 39,5 тысяч пассажиров. Из Танзании шестью рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,5 тысяч соотечественников.

Всего, по данным авиакомпаний, с 15 апреля по 1 июня из Турции в Россию было продано почти 169 тысяч авиабилетов. Из Занзибара в города России – свыше 4,5 тысяч. Авиаперевозчики в случае необходимости готовы увеличить количество рейсов. Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за сложной эпидемиологической ситуации в этих странах. Продажа туров также под запретом.

По данным туроператоров, на апрель и май россияне приобрели около 600 тысяч путевок в Турцию на общую сумму 35 миллиардов рублей.