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Из Самары в Жигулевск отправится ретро-поезд с туристами

23 марта 2021 11:34
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Из Самары в Жигулевск отправится ретро-поезд с туристами

 27 марта 2021 года в 08:40 с первой платформы железнодорожного вокзала Самары отправится ретро-поезд «Жигулевский экспресс».

          Пассажиров ждет необыкновенный ретро-поезд с настоящим паровозом, празднично украшенные вагоны, множество сюрпризов, подарков и конкурсов. В пути следования для гостей поезда подготовлена насыщенная интерактивная программа с презентацией и дегустацией продукции от местных производителей Жигулевска.

          На вокзале Жигулевска туристов встретит гостеприимный русский народный ансамбль с песнями и плясками. 

          В программу входит поездка в национальный парк Самарская Лука, на Молодецкий курган и Девью гору, приятный обед в рестомаркете с местными продуктами, посещение выставочного комплекса «Жигулевская Мозаика», ознакомительная экскурсия по городу, который растянулся по берегу реки Волги, и с набережной которого открывается захватывающий вид на Куйбышевское водохранилище.

 

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