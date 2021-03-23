Из Самары в Жигулевск отправится ретро-поезд с туристами

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27 марта 2021 года в 08:40 с первой платформы железнодорожного вокзала Самары отправится ретро-поезд «Жигулевский экспресс».

Пассажиров ждет необыкновенный ретро-поезд с настоящим паровозом, празднично украшенные вагоны, множество сюрпризов, подарков и конкурсов. В пути следования для гостей поезда подготовлена насыщенная интерактивная программа с презентацией и дегустацией продукции от местных производителей Жигулевска.

На вокзале Жигулевска туристов встретит гостеприимный русский народный ансамбль с песнями и плясками.

В программу входит поездка в национальный парк Самарская Лука, на Молодецкий курган и Девью гору, приятный обед в рестомаркете с местными продуктами, посещение выставочного комплекса «Жигулевская Мозаика», ознакомительная экскурсия по городу, который растянулся по берегу реки Волги, и с набережной которого открывается захватывающий вид на Куйбышевское водохранилище.