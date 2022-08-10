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Интерактивный гид по Самаре дополнен новыми объектами

10 августа 2022 11:22
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Интерактивный гид по Самаре дополнен новыми объектами

МТС сообщает о расширении онлайн-гида «Виртуальная прогулка» по Самаре. Летом интерактивный путеводитель дополнили достопримечательности, связанные с самарским миром искусства – известные театральные площадки, дом кинохроники, филиал Третьяковки в Самаре и современный творческий кластер.

Новыми объектами «Виртуальной прогулки» стал самарский театр кукол - один из старейших в России, Куйбышевская студия кинохроники, куда во время Великой Отечественной войны привозили кинопленки с фронта и где монтировались боевые репортажи, театр юного зрителя СамАрт, известный своим экспериментальным подходом к театральному действу, бывшая Фабрика-кухня, в которой в следующем году запланировано открытие филиала Третьяковской галереи, а также первый в городе креативный кластер «Дом 77», расположенный в бывшем доходном доме купца Шихобалова на улице Ленинградской.

В настоящее время «Виртуальная прогулка по Самаре» насчитывает уже более 90 объектов. Рядом со зданиями и достопримечательностями, вошедшими в проект, установлены информационные таблички, с кратким описанием достопримечательности на двух языках и QR-кодом, перейдя по которому, можно прослушать аудиогид и посмотреть фотогалерею.

По статистике МТС, за последний год на страницу «Виртуальной прогулки по Самаре» заходили более 150 тысяч раз, причем, наибольший интерес самарские достопримечательности вызывали у пользователей из Москвы, Самары, Казани, Уфы и Саратова. В топ-5 самых популярных объектов вошли скульптурные группы самарской набережной «Бурлаки на Волге» и фигура красноармейца Сухова из кинофильма «Белое солнце пустыни», самарский костел (Храм Пресвятого Сердца Иисуса), Жигулевский пивоваренный завод, а также памятник отопительной батарее с кошкой у Самарской ГРЭС.

Вся «Виртуальная прогулка по Самаре» также доступна по прямой ссылке, с ней можно ознакомиться с компьютеров и любых мобильных устройств, имеющих доступ в интернет. Экскурсия доступна для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.

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