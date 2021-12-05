Инструменты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» позволяют восстанавливать и наращивать турпоток в российских городах

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Заместителю Председателя Правительства России Дмитрию Чернышенко и полномочному представителю Президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову представили туристический потенциал Оренбургской области.

Вице-премьер и полпред осмотрели историческую часть Оренбурга и набережную реки Урал, посетили музей истории города. Губернатор региона Денис Паслер рассказал о развитии исторического ядра Оренбурга и городских пространств. Он также представил проект «Гагаринская лётка».

В присутствии Дмитрия Чернышенко и Игоря Комарова было подписано соглашение о развитии туристической инфраструктуры между правительством Оренбургской области и корпорацией «Туризм.РФ». Совместная работа будет идти в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора корпорации Денис Секачёв и глава региона Денис Паслер.

«Туристическое направление экономики Оренбуржья имеет большой нераскрытый потенциал. До введения ограничений турпоток в регион составлял 1,6 млн человек в год. В пандемию он сократился до 700 тысяч. Благодаря соглашению с корпорацией «Туризм.РФ» и инструментам нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» мы сможем восстановить доковидный уровень и нарастить его. Корпорация, в частности, будет работать с субъектом над созданием дополнительных мест размещения. Одним из первых совместных проектов Туризма.РФ и региона может стать реставрация бывшего авиационного училища, который закончил первый советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. Уверен, с привлечением частных инвестиций он станет новым местом притяжения туристов», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что одним из первых совместных проектов корпорации «Туризм.РФ» и региона может стать реставрация бывшего авиационного училища, который закончил первый летчик-космонавт Юрий Гагарин.

«Туризм в регионах ПФО может дать новый импульс для развития несырьевого сектора экономики, создания новых рабочих мест, социально-экономического роста территорий, появления новых возможностей для моногородов и сельских поселений. Хотелось бы, чтобы Оренбургская область максимально реализовала свой потенциал, активизировала свою работу по ряду вопросов, тем более что в регионе для этого есть все необходимые ресурсы», - добавил Игорь Комаров.

«У туристической отрасли региона есть большой потенциал и соглашение с Корпорацией «Туризм.РФ» станет ключевым в выстраивании стратегии развития на ближайшие 10 лет. Очень значимый исторический объект для региона – здание бывшего летного училища. Судьбой «Гагаринской лётки» мы были озадачены давно и искали пути решения. В бюджете заложили 400 млн рублей на выкуп у собственников помещений в здании. Благодаря соглашению с Корпорацией мы сможем дать новый импульс этому объекту», - отметил Денис Паслер.

В рамках соглашения в ближайшее время начнется оценка туристических территорий и работа по привлечению частных инвестиций в отрасль.

«Следующим шагом станет визит в Оренбургскую область специалистов корпорации «Туризм.РФ». Наши эксперты детально изучат потенциал туристических территорий и проанализируют инвестиционные проекты в регионе. Все перспективные проекты поддержим», - сказал первый заместитель генерального директора АО «Корпорация «Туризм.РФ» Денис Секачёв.

Напомним, в Самарской области в рамках ранее подписанного соглашения с корпорацией «Туризм.РФ» уже ведётся большая системная работа и даёт заметные результаты: Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. По сравнению с прошлым годом турпоток на территории региона вырос почти на 22%, по сравнению с 2019 годом – более чем на 60%. В 1,5 раза увеличилось количество средств, которые туристы потратили на территории региона в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Активно развивается направление делового туризма. На днях в Екатеринбурге состоялось объявление победителей главной отечественной награды в области делового туризма – ежегодной национальной премии Russian Business Travel & MICE Award. Рекордное количество наград получила Самарская область. Это дало ей право стать регионом, который примет финал премии 2022 года на своей территории.