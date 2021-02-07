Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

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По решению местных властей разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю продлили до 22 февраля, сообщает ТАСС. Приезжие должны предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию.

Прилетающие должны иметь справку о проведенном исследовании на английском языке, в которой указаны имя, фамилия, номер паспорта. Предоставить нужно будет и ваучер с подтверждением брони номера в гостинице. Кроме того, туристов обяжут пройти семидневный карантин. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю.



Напомним, ранее разрешение на въезд действовало до 8 февраля. Решение греческих властей продлено на тех же условиях, что и предыдущее. Оно одобряет въезд на территорию Греции максимально 500 граждан России в неделю только воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона, сообщает Сова.инфо.