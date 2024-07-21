Генконсульство проверит сообщения об отравлении россиян в Турции

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Генконсульство России в Анталье проверит данные об отравлении сограждан в отеле на западе Турции, заявили РИА Новости в диппредставительстве.

"Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Дипломаты <...> держат вопрос в повестке", — сказал собеседник агентства.

В субботу в нескольких Telegram-каналах появилась информация об отравлении россиян неизвестным газом в пятизвездочном отеле в Турции. Сообщалось, что членам одной семьи стало плохо, их госпитализировали, поставили капельницы, а позже отпустили.

В самом отеле отказались комментировать РИА Новости эти сообщения.