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Финляндия не намерена прекращать выдачу туристических виз россиянам на фоне российской спецоперации на Украине, заявила и. о. премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.

Финляндия 15 июля сняла ограничения на въезд в страну, введенные во время пандемии коронавируса. С того дня в стране обсуждают вопрос об "этичности" российского турпотока в Финляндию на фоне спецоперации России на Украине. Некоторые депутаты финского парламента требуют прекратить выдавать туристические визы россиянам, последовав примеру стран Прибалтики.

"Политика Финляндии заключается в поддержке санкционной политики ЕС. Этот вопрос (выдачу туристических виз россиянам – прим. ред.) следует согласовать с ЕС и странами Шенгенского соглашения. ЕС заморозил часть соглашения об упрощении визового обмена между ЕС и Россией. Есть готовность и к другим действиям", – отметила Туппурайнен в интервью газете Ilta-Sanomat. При этом Финляндия не готовит свои меры по данному вопросу.

Финско-российская граница находилась "на замке" для россиян с марта 2020 г. по 15 июля 2022 г. МИД Финляндии отмечает повышенный спрос на туристические визы в России, сообщает Смотрим.