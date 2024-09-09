Дом со слонами в Самаре: как туда попасть

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В минувшую субботу, 7 сентября, после многолетней реставрации открылась легендарная дача Константина Головкина (Дом со слонами).За выходные организаторы получили немало вопросов о графике работы и условиях посещения этого чудесного памятника архитектуры федерального значения, который теперь закреплён за Самарским политехом. Отвечаем на самые важные из них.



- Каков будет график работы всего дачного комплекса?

Установлен следующий график работы.



Понедельник. Технический день. Дачный комплекс закрыт для посещений.

Вторник. На даче ведётся научно-образовательная деятельность центра креативных индустрий «АрхСлон» Самарского политеха (работа со студентами и школьниками, мастер-классы и т.п.). Дачный комплекс закрыт для сторонних экскурсий и посещений.

Среда. Дачный комплекс работает с 10:00 до 21:00 для всех желающих.

Четверг. На даче ведётся научно-образовательная деятельность центра креативных индустрий «АрхСлон» Самарского политеха (работа со студентами и школьниками, мастер-классы и т.п.). Дачный комплекс закрыт для сторонних экскурсий и посещений.

Пятница. Дачный комплекс работает с 10:00 до 21:00 для всех желающих.

Суббота. Дачный комплекс работает 10:00 до 21:00 для всех желающих.

Воскресенье. Выходной. Дача Головкина закрыта для посещений.

То есть, начиная с 11 сентября, дачный комплекс будет доступен для посещений жителями и гостями Самары в среду, пятницу, субботу с 10:00 до 21:00.

- Сколько будут стоить билеты?

Проход на территорию дачи будет бесплатным, вход в особняк Дом музей К.П. Головкина – по билетам. Установлена следующая стоимость входных билетов:

- взрослый (для лиц старше 18 лет) - 300 рублей;

- льготный (пенсионеры, дети от 7 до 17 лет, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, члены творческих союзов России, сотрудники музеев, подведомственных Министерству культуры РФ, члены многодетных семей, имеющие гражданство России) – 100 рублей;

Право на бесплатное посещение особняка на даче К.П. Головкина предоставляется членам Международного совета музеев, детям до 6 лет, Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам Ордена Славы, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, ветеранам боевых действий, военнослужащим срочной службы РФ, участникам СВО, их детям до 17 лет и супругам, беженцам, инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам, а также лицам, сопровождающим инвалидов, участникам программы лояльности «Друг музея».



- Куда можно обращаться по вопросам, связанным с организацией посещения дачи К.П. Головкина?

ВК-группа центра креативных индустрий «АрхСлон» Самарского политеха - https://vk.com/club225809483



Напомним, Дом со слонами был построен в 1908 – 1909 годах в стиле венского сецессиона. Оригинальный проект своего загородного владения купец, художник, меценат и краевед Константин Головкин делал сам. По другой версии – это результат совместной работы Головкина и архитектора Валентина Тепфера. За многие десятилетия эксплуатации здание сильно обветшало. В 2020 году усилиями депутата Государственной Думы Александра Хинштейна дача Головкина была передана в федеральную собственность, началась её полномасштабная реставрация. Из федерального бюджета на восстановление этого памятника архитектуры было выделено 210 млн рублей.

Сегодня на даче Головкина работает центр креативных индустрий «АрхСлон» Самарского политеха. В задачи центра входит развитие архитектурно-дизайнерской культуры в регионе, просветительская деятельность, организация выставок и экскурсий, работа с одарёнными детьми и т.п.

Фото Ксении Мурченко