Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству горы Светёлка

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Об этом глава региона сообщает в своем паблике в ВК.

Гора Светёлка в Шигонском районе. Думаю, многие знают это место и помнят, как выглядела территория. Сообща с жителями разработали проект благоустройства, в котором учли все пожелания. Перед началом работ перевели землю из федеральной собственности в региональную, а также убрали вышки сотовой связи, об этом договорились с операторами. Заехал проверить, на каком этапе находится реализация наших планов. Сейчас возводим смотровую башню, проект непростой, из-за сложности рельефа возникают проблемы. Строители рассказали про трудности с доставкой бетона, переговорил с руководством завода – никакого прекращения поставок не будет. Главе района поручил каждодневно контролировать работы, отдельно докладывать, если есть какие-либо проблемы. Для удобства людей, которые приезжают сюда на машинах, поручил запараллелить процессы и привести в порядок дорогу.



В нашем регионе удивительная природа, которую продолжим и дальше благоустраивать для удобства жителей. Главное, что при этом сохраняем уникальность таких территорий.