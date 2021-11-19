Дмитрий Азаров подписал соглашение с корпорацией «Туризм.РФ»

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В пятницу, 19 ноября, Правительство Самарской области и Корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов. Церемония подписания соглашения прошла при участии Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Согласно документу, стороны договорились о развитии туристической инфраструктуры в Самарской области, что будет способствовать увеличению туристического потока и обеспечению социально-экономического развития региона.

«Сегодня мы делаем еще один существенный шаг к достижению национальных целей. Совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные туристические услуги для наших граждан, открывает для них новые направления путешествий. И самое главное - отвечает как экономическим, так и социальным задачам. В 27 субъектах Российской Федерации в ближайшее время будут реализованы 50 туристических инфраструктурных проектов. Мы создадим около 30 тысяч новых гостиничных номеров. Инфраструктурное развитие даст нам прирост турпотока на 9,4 млн человек совокупно в этих регионах. Проекты позволят создать дополнительно около 20 тысяч новых рабочих мест в разных уголках нашей страны», - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что туристическая отрасль имеет мультипликативный эффект и дает большой потенциал роста для бизнеса на местах.

Для реализации этого потенциала государством предусмотрена поддержка частных инвесторов, возможности софинансирования проектов заложены в инвестиционную программу корпорации «Туризм.РФ». О работе над ней рассказал Генеральный директор «Туризм.РФ» Сергей Суханов: «Заканчивается формирование приоритетной инвестиционной программы на 2021-2022 годы. Мы рассмотрели 385 инвестиционных предложения, из них отобрано 50 наиболее перспективных, по большинству из них уже получены положительные инвестиционные заключения. И это только начало нашей совместной работы. Предстоит проанализировать туристические территории, сформировать концепции их развития, выполнить проектирование, начать строительство и завершить его в срок».

В Самарской области корпорация и Правительство региона намерены развивать территории «Самарская Лука» и «Сокольи горы».

«Для нас сегодня очень важный этап развития туристической отрасли в регионе в целом, важный этап сотрудничества с Корпорацией «Туризм РФ». Подписанное соглашение в первую очередь позволяет нам получить поддержку наших проектов в сфере туризма. В качестве первых проектов мы заявили после тщательного отбора Самарскую Луку и Сокольи горы. В ближайшие недели на территорию региона прибудут эксперты, вместе с которыми мы проведем комплексную оценку, проанализируем, что дополнительно нужно сделать для привлечения туристов, для создания инфраструктуры», - сообщил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

После того как аналитический этап будет завершен, будет создана организация, которая будет заниматься реализацией проектов, в том числе, привлекая средства федерального бюджета.

«Это только первые два проекта, и рассчитываю, что совместная командная работа позволит нам и те проекты, которые мы заявляли дополнительно, так же хорошо подготовить для реализации. Простор возможностей в Самарской области уникален: это и наши города, исторические поселения – Самара и Сызрань, уникальный опыт Тольятти – а наш кейс промышленного туризма был признан одним из лучших в стране и сегодня тиражируется в регионах, – и конечно, наша прекрасная природа, наша история и культура. Царевщина, Красная гора, Сергиевский, Кошкинский районы, уникальные возможности Красноармейского, Алексеевского, Нефтегорского районов – за каждым названием имена государственных деятелей, внесших огромный вклад в развитие нашего государства, истории, писателей, живописцев. И я уверен, жители Самарской области хорошо об этом знают, но узнают еще больше, в том числе, благодаря этой программе, которая разработана не только для туристов. В первую очередь мы делаем это для жителей нашего региона, моих земляков», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что у Самарской области огромный потенциал для развития туризма. Но уже сегодня системная работа Правительства и Главы региона дает заметные результаты: Самарская область сегодня входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. По сравнению с прошлым годом турпоток на территории региона вырос почти на 22%, по сравнению с 2019 годом - более чем на 60%. В 1,5 раза увеличилось количество средств, которые туристы потратили на территории региона в 2021 году по сравнению с прошлым годом. А это доходы туристических компаний, отелей, рестораторов, сферы услуг, сферы транспорта.

«Самарская область всегда считалась индустриальным, промышленным регионом. И развитию туризма, на мой взгляд, не уделялось должного внимания. Помимо того, что это преобразование родной земли, возможность подчеркнуть наши красоты, мы видим сегодня, что это и колоссальный сектор экономики региона, который будет увеличивать свой вклад в опережающее развитие региона. Мы создаем министерство туризма, понимая, насколько эта отрасль имеет нераскрытый потенциал на территории нашего региона», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также Дмитрий Азаров рассказал о готовящемся в данный момент проекте речного туризма – сквозном для регионов Приволжского Федерального округа, который обсуждался под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Работа ведется Самарской областью совместно с коллегами из Республики Татарстан и Ульяновской области. Речь идет о возобновлении скоростных речных перевозок. Проект должен быть не только экономически выгодным, но и экологичным. Планируется, что пассажирские речные перевозки будут осуществляться в том числе на суднах, работающих на сжиженном природном газе.

Фото: правительство СО