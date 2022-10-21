Дмитрий Азаров обсудил программу развития курорта «Сергиевские минеральные воды»

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В четверг, 20 октября, в завершение рабочего дня в Сергиевском районе Губернатор Дмитрий Азаров побывал в санатории «Сергиевские минеральные воды». Глава региона оценил условия, которые сегодня созданы в многопрофильном лечебном центре, и обсудил с руководством учреждения планы дальнейшего развития санатория, где лечение проходят тысячи жителей Самарской области и других регионов страны.

«Сергиевские минеральные воды» - старейшая здравница губернии, долгое время имевшая статус курорта всесоюзного значения. Курорт обладает уникальными возможностями для эффективного лечения целого ряда серьезных заболеваний. Со временем санаторий заметно устарел, материально-техническая база последние десятилетия не обновлялась.

Четыре года назад при содействии Губернатора Дмитрия Азарова собственник санатория, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), начал комплексную работу по модернизации объекта. Глава региона отмечал, что важно создать комфортные условия для людей, которые приезжают в «Сергиевские минеральные воды», привести в порядок инфраструктуру, благоустроить территорию. В рамках модернизации санатория было приобретено современное лечебное оборудование, в том числе, уникальное для Самарской области, ведется системная работа по ремонту номерного фонда, благоустройству территории поселка Серноводск.

Дмитрий Азаров оценил, как изменился санаторий за последнее время, осмотрел номерной фонд, условия реабилитации и лечения. «К сожалению, на протяжении почти четверти века здесь не происходило изменений в позитивную сторону. И мне как человеку неравнодушному, самарскому, конечно, было обидно за эту всесоюзную когда-то, а сегодня всероссийскую здравницу, что она каждый год теряла компетенции, теряла привлекательность и не развивалась, а наоборот, деградировала. Выводы, которые можно сделать сегодня: курорт меняется. Меня это радует, - отметил Губернатор, - Мы сегодня убедились, что есть динамика, есть новое, самое современное оборудование, которое помогает людям восстанавливать здоровье, есть обновленные номера, в которые приятно зайти, есть повышение сервиса предоставления услуг и качества медицинской помощи».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что позитивная динамика последних лет в развитии санатория связана с работой новой управленческой команды учреждения: «Это энергичные, профессиональные, ответственные люди, которым не все равно, которые переживают за порученное дело, переживают сегодня за серноводский курорт. Когда есть такое движение, есть желание и помогать».

Губернатор отметил, что находится в прямом контакте с руководством ФМБА. Совместно удается решать на федеральном уровне вопросы по модернизации «Сергиевских минеральных вод»: «Благодарен, что наши совместные предложения - региона и руководства курорта - были поддержаны и одобрены. В том числе, новое оборудование появилось здесь благодаря поддержке федерального медико-биологического агентства, лично Веронике Игоревне Скворцовой».

Дмитрий Азаров сообщил, что регион со своей стороны готов и дальше помогать в создании комфортной среды и условий для пациентов и отдыхающих, повышении уровня благоустройства.

«Развитие курорта должно сопровождаться повышением уровня благоустройства и самого населенного пункта Серноводска: развитием социальной инфраструктуры, инфраструктуры гостеприимства, общим повышением уровня комфорта проживания и пребывания здесь. Так, комплексно мы и намереваемся решать задачи, - сказал Губернатор, - У нас есть ограничения с возможностью расходования средств регионального бюджета на федеральных объектах и федеральной земле. Этого мы сделать не можем. Но вполне возможно найдем финансово-экономические механизмы, которые сформируют модель долгосрочного развития курорта. Плечо мы здесь готовы подставить, рассматриваем, в том числе, механизмы региональной поддержки. Нужно правильно, как говорят инвесторы, упаковать этот проект».

Глава региона, говоря о перспективах развития «Сергиевских минеральных вод», выразил уверенность, что преображение санатория будет продолжаться.

«Находясь в постоянном контакте в целях развития курорта с руководством ФМБА и самого учреждения, я уверен, мы наметим верный план развития и будем воплощать его в жизнь. Те изменения, которые происходят, говорят о том, что все это востребовано. Курорт вернул своих клиентов, и сейчас практически полностью заполнен. Я уверен, что интерес к этому эффективному курорту, к нашим источникам будет только возрастать», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото — Юлия Рубцова.