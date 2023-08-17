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Для туристов разработана форма уведомления о путешествиях, походах, экскурсиях

17 августа 2023 10:56
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Для туристов разработана форма уведомления о путешествиях, походах, экскурсиях

Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д.

Информировать МЧС России необходимо о любых о маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу. Это путешествия по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам.

Сделать это можно по-прежнему любым удобным способом: на официальном сайте Главного управления МЧС России по Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или при личном обращении в Главное управление.

Для удобства заполнения разработаны бланк подачи уведомления о туристском мероприятии и образец согласия на обработку персональных данных.

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