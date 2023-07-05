Для российских туристов отдых в Турции становится дорогим удовольствием

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Для россиян отдых в Турции становится дорогим удовольствием, туристический сектор не может снизить цены в условиях высокой инфляции, а потенциальные клиенты начинают искать альтернативные варианты, в частности, Египет, пишет в среду местное экономическое издание Ekonomigazetesi.

Средний чек на путевки в Турцию вырос на 70-90 процентов по сравнению с доковидными временами, а поток российских туристов сократился более чем на треть. Однако, стало больше тех, кто может позволить себе дорогие отели и траты на дополнительные услуги, заявила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР), пишет РИА Новости.

"Надежды Турции на туризм находятся под угрозой из-за инфляции. Стопроцентное увеличение расходов за последний год отразилось на ценах в отелях Турции. Отдых в Турции, который для российских туристов раньше составлял 200 тысяч рублей, теперь вырос до 300-400 тысяч рублей. На европейском рынке Турция сейчас стоит почти столько же, сколько Греция, но дороже Испании. Для российских туристов Турция становится дороже Мальдив, и это тревожный сигнал. Подчеркивая, что цены на номера должны расти по мере увеличения расходов, представители сектора опасаются, что из-за высоких цен европейские туристы также обратятся к конкурентам по контракту (с турфирмами) на 2024 год, который стартует в октябре", — пишет издание.

Вице-президент Ассоциации российских туроператоров (АТОР) Тарас Кобищанов, предупредивший, что в прошлом году в Турцию приехали 5,2 миллиона российских туристов, а в этом году их число может сократиться до четырех миллионов, сказал, что цены на отели в Турции значительно выросли, и эта ситуация негативно скажется на спросе.

"По данным STR Global, суточная стоимость номера, проданного в Анталии в апреле, составила 110 евро, увеличившись на 37,4 процента по сравнению с прошлым годом, а в Стамбуле — 138 евро. Среднеевропейский показатель составляет 140 евро. Член правления TÜRSAB Хамит Кук также заявил, что инфляция в Турции выше, чем у ее конкурентов — Испании и Греции, и что российские туристы стали предпочитать Египет. Снижение цен в этой стране также повлияло на ориентацию российских туристов. Тарифы на проживание в египетских отелях упали до 50 процентов по сравнению с началом 2022 года, цены на туры снизились на 35 процентов всего за один месяц", — отмечает газета.

Председатель туристической фирмы Corendon Йылдырай Караер сказал, что сначала пандемия, затем рецессия и ситуация на Украине негативно повлияли на туристический сектор.

"Цены выросли с увеличением расходов в каждой сфере. Игроки в сфере туризма пытаются заработать деньги, чтобы выплатить свои кредиты и долги и, в то же время, реализовать свои бюджеты; для этого они стараются не снижать цены. Поскольку цены высоки, мы составили новые планы по количеству пассажиров, которых мы будем перевозить из Бельгии и Нидерландов. Турция стала дорогой страной", — отметил он.

Фото: Дильдина Светлана