Что делать туристу, застрявшему за границей: памятка

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Сервис поездок и путешествий Туту.ру выпустил памятки для российских путешественников о том, что делать, если вы застряли за границей (https://story.tutu.ru/chto- delat-esli-vy-zastrjali-za- granicej/) и как снять деньги (https://story.tutu.ru/kak- snjat-dengi-pri-blokirovke- vashego-banka/), если банковская карточка перестала работать в другой стране.

В первой памятке собраны адреса и контакты дипмиссий РФ в наиболее популярных зарубежных направлениях: Австрии, Армении, Болгарии, Венгрии, Греции, Грузии, Египте, Израиле, Кипре, Мальдивах, ОАЭ и так далее.

Главное, что нужно сделать путешественнику, — связаться с посольством или консульством России в стране, где он находится. Также круглосуточно работают оперативные дежурные ситуационно-кризисного центра МИД России. Связаться с ними можно по телефонам +7 (495) 587-88-60, +7 (499) 244-19- 77, +7 (499) 244-19-88, +7 (499) 244-28-47.

Кроме того, горячую линию для туристов в связи с закрытием аэропортов на юге России открыл Ростуризм: 8-800-200-34-11 (ежедневно с 08:00 до 20:00 мск).

Несколько российских банков попали под санкции. Это значит, что их карты платёжных систем Visa и Mastercard перестанут работать за границей.

Российские банки, попавшие под санкции:

• Сбербанк

• ВТБ

• Газпромбанк

• Новикомбанк

• Совкомбанк

• «Открытие»

• Промсвязьбанк

• Банк «Россия»

• Индустриальный сберегательный банк

• Черноморский банк развития

• Генбанк

• ВЭБ.РФ

Эти банки отрезаются от финансовой системы США. Как заявляют представители Промсвязьбанка, это значит, что карты платёжных систем Visa и Mastercard продолжат работать на территории РФ. Но операции в валюте и использование этих карт в странах Запада — невозможны. Промсвязьбанк, «Россия», Генбанк и ещё 155 российских банков, кроме Visa и Mastercard, выпускают также карты платёжной системы «Мир». В этом случае меняются только реквизиты, сумма на счёте сохраняется. Карты «Мир» не зависят от работы западных платёжных систем, они действуют на территории всей России и в некоторых других странах.

Карта «Мир» работает в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Южной Осетии, Вьетнаме, Турции, Кипре и ОАЭ. Где-то ей можно расплачиваться, где-то (например, в Казахстане и Киргизии) только снимать наличные в банкомате. Подробнее здесь (https://story.tutu.ru/kak- snjat-dengi-pri-blokirovke- vashego-banka/).

Если в стране, где находится турист, не принимают карты его банка, можно скачать приложение другого банка и выпустить виртуальную карту. Такая услуга доступна у «Тинькофф», «Альфа» и многих других. С этой карты, скорее всего, не получится снять наличные в банкомате, но можно расплатиться с помощью Apple Pay или Google Pay.

Можно попробовать перевести деньги с неработающей карты на карту другого банка. Чтобы моментально получить перевод или перевести деньги, в том числе между своими счетами в разных банках, лучше воспользоваться СБП. Система быстрых платежей ЦБ РФ — это переводы по номеру телефона в любой банк-участник программы. Деньги зачисляются моментально, без комиссии, сервис работает круглосуточно. Бесплатно можно переводить до 100 000 ₽ в месяц. Чтобы подключить СБП, зайдите в настройки мобильного приложения своего банка, выберите пункт «Контакты и переводы» и включите Систему быстрых платежей (в некоторых приложениях пункт «Система быстрых платежей» представлен сразу в меню «Настроек»).

Также можно воспользоваться одной из систем денежных переводов: Western Union, MoneyGram International, CONTACT, «Золотая Корона», «Юнистрим» и др. Некоторые из них позволяют онлайн отправить деньги самому себе с карты российского банка. Другой вариант — попросить родственников и близких отправить деньги через такую систему. Для получения денег через такие системы понадобится паспорт.

Оперативную информацию о ситуации с транспортным сообщением сервис Туту.ру собирает на этой странице (https://story.tutu.ru/ srochnoe-voennaja- specoperacija-i-otmeny- aviarejsov/) и в телеграм-канале (https://t.me/tutu_travel).