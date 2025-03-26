Четыре проекта Самарской области стали победителями международного конкурса «PRO-туризм»

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С 18 по 20 марта 2025 года в Москве прошел III Международный конкурс «Туристический код моей страны, города, поселка, района- PRO-туризм», собравший участников из различных регионов России. Мероприятие состоялось в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» и Указа Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Конкурс направлен на поддержку талантливых граждан, принимающих активное участие в развитии внутреннего и зарубежного туризма в муниципальных образованиях.

На очную защиту приехали 770 участников и научных руководителей из различных уголков России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Четыре проекта Самарской области стали победителями:

- в номинации «Видеоролик PRO - туризм» 2 место занял проект «PROтуризм детям», Игнатов Алексей Дмитриевич и Солодовникова Мария Федоровна, а 3 место – «Спортивные забеги и знакомство с достопримечательностями г. Самары, Казакова Ирина Станиславовна;

- в номинации «Маршруты традиционных и религиозных культовых мест» 3 место занял проект «Литературно – музыкальный маршрут «Святые места Богатовского края» (Самарской области)», Волкова Татьяна Андреевна;

- в номинации «Экскурсионный туризм» 3 место занял проект «Мобильное приложение «Фокс Байк», Шарабарова Елена Владимировна.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.