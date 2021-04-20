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Черногория в предстоящем туристическом сезоне снимет все ограничения для российских туристов

20 апреля 2021 22:21
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По словам министра, в Черногории ожидают от туристического сезона 2021 года достижения 60-65% от объемов 2019 года.

Министр финансов и соцзащиты Черногории Милойко Спайич пообещал отменить ПЦР-тесты на въезде в страну для граждан России, Украины, Белоруссии и Северной Македонии в предстоящем туристическом сезоне, передает РИА Новости.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", - написал министр в Twitter на русском языке.

Каким образом и когда будет утверждено данное решение, он не уточнил.

Министр экономического развития Яков Милатович сообщил в конце марта, что черногорские власти планируют привить от коронавируса 35% граждан до конца мая, перед началом туристического сезона, и запустить с 1 июня рейсы новой национальной авиакомпании ToMontenegro.

По словам министра, в Черногории ожидают от туристического сезона 2021 года достижения 60-65% от объемов 2019 года, когда страну посетили 2,6 миллиона иностранных туристов и провели 14,5 миллиона ночевок.

 

Фото:    pixabay

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