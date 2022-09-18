Австралия не станет запрещать въезд российским туристам

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Канберра не станет запрещать въезд российским туристам, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC, пишет РИА Новости.

"У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство <...> они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент", — сказал он.

На прошлой неделе перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Теперь шенгенскую визу будет получить сложнее, а заявки туристов будут рассматривать в последнюю очередь. При этом некоторые участники шенгенского соглашения настаивают на более жестких мерах — так, Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вообще не пропускать через свои границы россиян, даже с визами, выданными другими странами.

При этом Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказа во въезде только на основании гражданства. В Москве не раз называли эти ограничения проявлением национализма и дискриминации, а также отмечали, что они противоречат всем принципам, которые провозглашает сам Евросоюз, и его обязательствам в сфере прав человека.

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